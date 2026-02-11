Luis Romo se pierde el Clásico Nacional y mucho más; sensible baja para las Chivas Rayadas

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrieron la baja de una de sus piezas fundamentales en la buena temporada que han cumplido: el mediocampista Luis Romo. El técnico Gabriel Milito manifestó su preocupación por la gravedad del problema físico: Romo estará fuera varias semanas.

El parte médico reveló un desgarre de segundo grado en la parte posterior del muslo derecho, una lesión que lo marginará, de entrada, de compromisos clave. Romo no estará disponible para enfrentar al América, Cruz Azul, Toluca, Atlas, León y Santos, y su regreso podría darse tentativamente hasta la Jornada 12, cuando Chivas visite a Monterrey.

El protocolo de recuperación está estimado en seis semanas, aunque el tiempo definitivo dependerá de cómo evolucione el jugador durante el proceso de rehabilitación. El cuerpo médico del club será cauteloso, considerando la exigencia del calendario y la importancia del futbolista en el esquema del equipo.

La baja representa un golpe sensible para el Rebaño Sagrado. Romo es uno de los referentes del plantel y pieza clave en el equilibrio del mediocampo, por lo que su ausencia obliga a Milito a replantear su estructura táctica en un momento determinante del torneo.