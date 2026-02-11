Luis Romo se pierde el Clásico Nacional y mucho más; sensible baja para las Chivas Rayadas
Confirman el pronóstico para el mediocampista debido a un desgarre sufrido en el partido contra Mazatlán; habrá cambios obligados para enfrentar al América
Las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrieron la baja de una de sus piezas fundamentales en la buena temporada que han cumplido: el mediocampista Luis Romo. El técnico Gabriel Milito manifestó su preocupación por la gravedad del problema físico: Romo estará fuera varias semanas.
El parte médico reveló un desgarre de segundo grado en la parte posterior del muslo derecho, una lesión que lo marginará, de entrada, de compromisos clave. Romo no estará disponible para enfrentar al América, Cruz Azul, Toluca, Atlas, León y Santos, y su regreso podría darse tentativamente hasta la Jornada 12, cuando Chivas visite a Monterrey.
El protocolo de recuperación está estimado en seis semanas, aunque el tiempo definitivo dependerá de cómo evolucione el jugador durante el proceso de rehabilitación. El cuerpo médico del club será cauteloso, considerando la exigencia del calendario y la importancia del futbolista en el esquema del equipo.
La baja representa un golpe sensible para el Rebaño Sagrado. Romo es uno de los referentes del plantel y pieza clave en el equilibrio del mediocampo, por lo que su ausencia obliga a Milito a replantear su estructura táctica en un momento determinante del torneo.
Todo apunta a que Diego Campillo será el encargado de asumir el rol en la zona baja, desempeñándose como líbero y tomando responsabilidades en la salida limpia del balón. El joven defensor tendría la misión de aportar liderazgo y orden ante la ausencia del capitán.
EL ONCE PARA ENFRENTAR AL AMÉRICA
El contexto no podría ser más exigente. Chivas enfrentará al América en el Clásico Nacional correspondiente a la Fecha 6 del Clausura 2026, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron. El equipo tapatío buscará ligar su sexta victoria consecutiva, aunque dentro del vestidor evitan asumir la etiqueta de favoritos para reducir la presión mediática.
Del otro lado estará un América que llega motivado tras vencer por la mínima a Rayados de Monterrey, bajo el mando de André Jardine. El clásico obligará a Milito a mover piezas y ajustar su once inicial ante la ausencia de Romo.
Con ese panorama, el posible once estelar del Guadalajara estaría conformado por: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.
Así, el Clásico Nacional no solo pondrá en juego el orgullo y los tres puntos, sino también la capacidad de reacción de un Guadalajara que deberá reinventarse sin uno de sus hombres más importantes en plena recta inicial del torneo.