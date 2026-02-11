Luis Romo se pierde el Clásico Nacional y mucho más; sensible baja para las Chivas Rayadas

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 11 febrero 2026
    Luis Romo se pierde el Clásico Nacional y mucho más; sensible baja para las Chivas Rayadas
    Luis Romo es una pieza fundamental en el esquema del técnico Gabriel Milito, pero estará fuera al menos seis semanas. FOTO: ESPECIAL

Confirman el pronóstico para el mediocampista debido a un desgarre sufrido en el partido contra Mazatlán; habrá cambios obligados para enfrentar al América

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrieron la baja de una de sus piezas fundamentales en la buena temporada que han cumplido: el mediocampista Luis Romo. El técnico Gabriel Milito manifestó su preocupación por la gravedad del problema físico: Romo estará fuera varias semanas.

El parte médico reveló un desgarre de segundo grado en la parte posterior del muslo derecho, una lesión que lo marginará, de entrada, de compromisos clave. Romo no estará disponible para enfrentar al América, Cruz Azul, Toluca, Atlas, León y Santos, y su regreso podría darse tentativamente hasta la Jornada 12, cuando Chivas visite a Monterrey.

El protocolo de recuperación está estimado en seis semanas, aunque el tiempo definitivo dependerá de cómo evolucione el jugador durante el proceso de rehabilitación. El cuerpo médico del club será cauteloso, considerando la exigencia del calendario y la importancia del futbolista en el esquema del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez se iría del AC Milan al terminar el Mundial

La baja representa un golpe sensible para el Rebaño Sagrado. Romo es uno de los referentes del plantel y pieza clave en el equilibrio del mediocampo, por lo que su ausencia obliga a Milito a replantear su estructura táctica en un momento determinante del torneo.

Todo apunta a que Diego Campillo será el encargado de asumir el rol en la zona baja, desempeñándose como líbero y tomando responsabilidades en la salida limpia del balón. El joven defensor tendría la misión de aportar liderazgo y orden ante la ausencia del capitán.

EL ONCE PARA ENFRENTAR AL AMÉRICA

El contexto no podría ser más exigente. Chivas enfrentará al América en el Clásico Nacional correspondiente a la Fecha 6 del Clausura 2026, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron. El equipo tapatío buscará ligar su sexta victoria consecutiva, aunque dentro del vestidor evitan asumir la etiqueta de favoritos para reducir la presión mediática.

Del otro lado estará un América que llega motivado tras vencer por la mínima a Rayados de Monterrey, bajo el mando de André Jardine. El clásico obligará a Milito a mover piezas y ajustar su once inicial ante la ausencia de Romo.

Con ese panorama, el posible once estelar del Guadalajara estaría conformado por: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Así, el Clásico Nacional no solo pondrá en juego el orgullo y los tres puntos, sino también la capacidad de reacción de un Guadalajara que deberá reinventarse sin uno de sus hombres más importantes en plena recta inicial del torneo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


América
Guadalajara
México

Organizaciones


Liga MX

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa.

Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado
Según la AMIA, la producción de enero de 2026 se encuentra en el Top 5 de los mejores eneros desde que se tiene un registro histórico.

Concentraron SUV´s y Pick ups producción y exportaciones en México
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
El exconsejero jurídico de AMLO acusó al exvocero presidencial y actual coordinador de Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona.

Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano
El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado.

Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio
El Departamento de Defensa no habría informado a autoridades locales de los eventos de prueba en la zona.

Afirman que cierre de aeropuerto de El Paso fue para probar láser anti drones
El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista mientras vuela a bordo del Air Force One desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, a West Palm Beach, Florida.

Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud