Pleno del Senado avala en lo particular y general la reducción a la jornada laboral a 40 horas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 febrero 2026
    Pleno del Senado avala en lo particular y general la reducción a la jornada laboral a 40 horas
    El Senado de la República aprobó en lo general la reforma en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. EL UNIVERSAL

Por unanimidad, la reforma en materia de reducción a la jornada laboral a 40 horas fue aprobada por el Senado de la República

Tras una debida discusión, el Senado de la República aprobó en lo general —con 121 votos a favor, equivalentes a la unanimidad— la reforma al artículo 123 de la Constitución Mexicana, en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, por lo que ahora será discutida en lo particular.

La iniciativa fue previamente avalada de forma unánime por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, durante el pasado 10 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban la iniciativa de jornada laboral de 40 horas en comisiones del Senado

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN DE EN EL SENADO

Durante la sesión ordinaria, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, defendió la reforma de la presidenta Sheinbaum al argumentar que tiene por objeto garantizar los derechos laborales y en especial la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales.

En tribuna, subrayó que la reducción de la jornada laboral es una reforma de fondo en la que se garantiza el derecho al descanso, y su implementación permitirá mejorar el bienestar y calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos.

Mientras que legisladores de oposición señalaron que la reforma no establece dos días de descanso obligatorios a la semana. Además, se hizo hincapié en que la ampliación de las horas extras permitidas beneficia a los empleadores en lugar de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Morena acelera la semana de 40 horas: STPS llega al Senado para destrabar la reforma laboral

ACTUALIZACIÓN

APRUEBAN EN LO PARTICULAR

Tras su aprobación en lo general, los Senadores volvieron a votar por la iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, se aprobó en lo particular la reforma.

Con 103 votos a favor y 15 en contra, se aprobó en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.

El proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para realizar cambios en caso de ser necesario, además debe ser aprobada por los congresos locales; si no se efectúan modificaciones, será enviada al ejecutivo y su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL A 40 HORAS: DE QUÉ TRATA Y CÓMO SE IMPLEMENTARÁ

La iniciativa forma parte de una reforma laboral impulsada por el Gobierno de México, con el fin de mejorar el bienestar, equilibrar la vida personal y laboral, y acercar al país a estándares internacionales.

De acuerdo a lo que ha declarado la presidenta Claudia Sheinbaum, la implementación no será inmediata, sino que está diseñada de forma gradual para permitir la adaptación de empleadores, trabajadores y procesos productivos.

TE PUEDE INTERESAR: Frente X las 40 Horas advierte posibles afectaciones en iniciativa de jornada laboral

El calendario propuesto establece que la reforma entrará en vigor durante 2026, iniciando un periodo de transición, y que a partir del 1 de enero de 2027 la jornada ordinaria disminuirá de 48 a 46 horas. Cada año siguiente la jornada se reducirá dos horas más hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Laboral
jornada laboral

Localizaciones


México

Organizaciones


Senado De la República

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa.

Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado
Según la AMIA, la producción de enero de 2026 se encuentra en el Top 5 de los mejores eneros desde que se tiene un registro histórico.

Concentraron SUV´s y Pick ups producción y exportaciones en México
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
El exconsejero jurídico de AMLO acusó al exvocero presidencial y actual coordinador de Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona.

Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano
El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado.

Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio
El Departamento de Defensa no habría informado a autoridades locales de los eventos de prueba en la zona.

Afirman que cierre de aeropuerto de El Paso fue para probar láser anti drones
El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista mientras vuela a bordo del Air Force One desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, a West Palm Beach, Florida.

Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud