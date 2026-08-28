Luis Rubiales cumple sanción de FIFA por besar a Jenni Hermoso, pero seguirá inhabilitado en España

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    Luis Rubiales cumple sanción de FIFA por besar a Jenni Hermoso, pero seguirá inhabilitado en España
    El ex dirigente de futbol español cumplió el 26 de agosto de 2026 la inhabilitación de tres años impuesta por FIFA tras el beso no consentido a Jenni Hermoso. FOTO: ARCHIVO
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El ex presidente de la RFEF estuvo inhabilitado tres años, sin embargo, su castigo en España continuará y se mantienen las consecuencias económicas derivadas del caso

La sanción internacional contra Luis Rubiales llegó a su fin. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cumplió el pasado 26 de agosto de 2026 los tres años de inhabilitación impuestos por la FIFA, por lo que desde ahora puede volver a participar en actividades relacionadas con el futbol fuera de España.

El castigo tuvo su origen en los acontecimientos ocurridos durante la celebración del título de España en el Mundial Femenino de 2023, cuando Rubiales, entonces máximo dirigente del futbol español, besó en los labios a Jenni Hermoso sin su consentimiento. Además, protagonizó otros gestos durante los festejos que provocaron una fuerte reacción internacional.

La FIFA suspendió inicialmente a Rubiales por 90 días el 26 de agosto de 2023, mientras se desarrollaba el procedimiento disciplinario. Posteriormente, el organismo rector del futbol mundial confirmó el 30 de octubre de ese año una inhabilitación de tres años, que le prohibió participar en cualquier actividad relacionada con el futbol. Su recurso de apelación fue rechazado y la sanción se mantuvo vigente hasta este 26 de agosto.

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Sin embargo, el final de la sanción de FIFA no significa que Rubiales esté completamente habilitado para regresar al futbol. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de España también le impuso una inhabilitación de tres años, por lo que su castigo dentro del deporte español permanecerá vigente hasta noviembre de 2026, aproximadamente hasta el 17 de ese mes.

También enfrentó consecuencias por la vía judicial

El caso derivado del beso a Hermoso tuvo además consecuencias en los tribunales españoles. En febrero de 2025, Rubiales fue condenado por un delito de agresión sexual y recibió una multa de 10 mil 800 euros, además de una indemnización de 3 mil euros por daños morales para la futbolista.

La Audiencia Nacional confirmó posteriormente la condena y mantuvo la prohibición de que Rubiales se acercara a Hermoso a menos de 200 metros o se comunicara con ella durante un año. Esa medida concluyó el 26 de junio de 2026.

De esta manera, el 26 de agosto marcó el final de una de las principales restricciones internacionales contra Rubiales, pero todavía tendrá que esperar unos meses para quedar completamente habilitado dentro del deporte español.

El escándalo que comenzó tras la final del Mundial Femenino de 2023 provocó además la salida de Rubiales de la presidencia de la RFEF y abrió un amplio debate sobre el comportamiento de los dirigentes deportivos, el consentimiento y el respeto hacia las futbolistas.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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