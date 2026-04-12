Matías Grande destaca en Puebla durante el cierre de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 dejó una jornada de alto nivel internacional en las finales por equipos de arco recurvo, con China y Estados Unidos repartiéndose los oros. Para México, el balance incluyó presencia en el podio y actuaciones relevantes de arqueros coahuilenses, encabezados por Matías Grande. El originario de Coahuila fue protagonista en la prueba individual al finalizar en la cuarta posición, tras quedarse a un paso de las medallas. Matías Grande, de 21 años, fue el único mexicano que logró instalarse en las finales del arco recurvo, lo que lo convirtió en uno de los focos de atención ante el público reunido en el zócalo de Puebla.

En semifinales, se midió al estadounidense Brady Ellison en un duelo cerrado que se definió en cinco sets, con marcador de 6-4 a favor del experimentado arquero. Posteriormente, en la disputa por el bronce, el coahuilense enfrentó al turco Mete Gazoz, ante quien cayó 7-3, luego de un inicio competitivo que no pudo sostener en los últimos parciales. A pesar del resultado, Grande dejó buenas sensaciones en el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

En las pruebas por equipos, México logró subir al podio en la rama femenil. El conjunto integrado por Alejandra Valencia, y las coahuilenses Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, se quedó con la medalla de bronce tras vencer 6-2 a España. La aportación de ambas arqueras del estado fue clave para asegurar la primera presea por equipos para el país en esta etapa del serial. Además, el también coahuilense Sebastián García formó parte de la delegación mexicana en esta Copa del Mundo, sumando experiencia en un escenario de alto nivel competitivo. En cuanto a los resultados internacionales, China se llevó el oro en equipos femenil tras vencer 6-0 a Turquía, mostrando dominio de principio a fin. En la rama varonil, Estados Unidos se impuso 5-4 a Turquía en un duelo que se definió en shoot off, luego de empatar incluso en la flecha de desempate. Finalmente, en la modalidad mixta, China volvió a imponerse al derrotar 5-1 a Estados Unidos, consolidando su actuación en Puebla.

La primera parada del circuito internacional dejó así un balance positivo para México, con presencia en el podio y actuaciones individuales competitivas. En ese contexto, la participación de los coahuilenses, con Matías Grande como figura principal, marcó uno de los puntos destacados del representativo nacional.

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