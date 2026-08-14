México incorpora a una joya con doble nacionalidad: Atakan Yılmaz se une al Tri Sub-16

El 14 de febrero de 2025 , el futbolista mexicano-turco fue titular ante el combinado inglés y utilizó el dorsal número 10 . Disputó 46 minutos , antes de ser sustituido al comienzo de la segunda mitad.

Turquía fue la primera federación en darle una oportunidad internacional. En febrero de 2025, Yılmaz fue convocado por la Selección Turca Sub-15 para disputar una serie de encuentros de preparación frente a Inglaterra.

El juvenil ya era seguido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) desde 2025, debido tanto a sus condiciones futbolísticas como a su particular situación de elegibilidad. Yılmaz tiene nacionalidad mexicana y turca , por lo que puede representar a cualquiera de las dos selecciones.

La Selección Mexicana Sub-16 continúa ampliando su radar internacional y ahora sumó a una joven promesa que desarrolla su carrera en Europa. Se trata de Atakan David Yılmaz Zepeta , futbolista de apenas 16 años que pertenece al FC St. Pauli de Alemania y que recibió su primera convocatoria para trabajar con el conjunto tricolor.

Sin embargo, aquella participación no cerró sus posibilidades de jugar para México en el futuro. Al tratarse de una convocatoria y participación en categorías inferiores, Yılmaz mantiene abierta la posibilidad de cambiar de selección mientras cumpla con los requisitos establecidos por FIFA.

Nació en Veracruz y creció futbolísticamente en Alemania

Atakan David Yılmaz Zepeta nació el 10 de enero de 2010 en Xalapa, Veracruz. Su madre es mexicana y su padre turco, una combinación que le permitió contar con ambas nacionalidades.

Su formación futbolística se ha desarrollado principalmente en Alemania. Actualmente pertenece al FC St. Pauli y juega con el equipo Sub-17, a pesar de contar solamente con 16 años.

El seguimiento de las autoridades alemanas sobre el juvenil ya se remontaba a febrero de 2025, cuando comenzó a aparecer registrado dentro de esa categoría.

Yılmaz se desempeña principalmente como delantero, posición en la que ha llamado la atención durante su proceso de formación. Además, tiene un vínculo contractual con el St. Pauli que se extiende hasta el 30 de junio de 2028.

MÉXICO BUSCA CONVENCERLO

La convocatoria al Tri Sub-16 representa el primer acercamiento formal de Yılmaz con las categorías juveniles de México, después de que la FMF le diera seguimiento durante más de un año.

Su llamado también representa una oportunidad para que los responsables de las selecciones menores conozcan directamente al atacante y evalúen su desarrollo dentro de los procesos nacionales.

No obstante, México todavía no puede considerar al futbolista como suyo de manera definitiva. Su participación con Turquía Sub-15 no lo vinculó permanentemente con ese país y, por ahora, Yılmaz mantiene abiertas sus opciones internacionales.

El delantero del St. Pauli tendrá así la posibilidad de continuar su proceso tanto con México como con Turquía. Para el Tricolor, el objetivo será aprovechar esta primera convocatoria para convencer a una de las jóvenes promesas con raíces mexicanas que actualmente se forman en el futbol europeo.