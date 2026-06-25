Mundial 2026: ¿Quiénes avanzarían como mejores terceros? Así marcha la tabla

La Copa del Mundo 2026 ha entrado en una fase de máxima tensión con el cierre de la ronda inicial. La actual edición del torneo pasará a la historia por estrenar un formato expandido de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos (del A al L). Esta modificación no solo añade una ronda extra de eliminación directa (los dieciseisavos de final), sino que otorga una segunda oportunidad de oro: la clasificación de los ocho mejores terceros lugares.

A partir de esta configuración, la tabla de terceros puestos se ha convertido en el centro de atención para los equipos que no lograron asegurar las dos primeras plazas de sus sectores. La disputa por estos últimos pases se mantendrá al rojo vivo hasta el último minuto, antes del arranque formal de las llaves eliminatorias el próximo 28 de junio.

Criterios de desempate en la tabla de terceros

Para determinar qué combinados nacionales logran meterse entre los 32 mejores del planeta que continúan en la pelea, la FIFA evalúa a los terceros lugares de los 12 sectores bajo un estricto orden de criterios:

- Puntos acumulados: La cantidad total de unidades obtenidas en los tres partidos de la fase de grupos.

- Diferencia de goles: El balance entre los goles anotados y los recibidos.

- Goles anotados: Mayor cantidad de anotaciones a favor.

- Criterios disciplinarios: Puntos de juego limpio basados en tarjetas amarillas y rojas recibidas.