Mundial 2026: ¿Quiénes avanzarían como mejores terceros? Así marcha la tabla
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Conoce qué equipos lideran la lucha por los ocho boletos disponibles.
La Copa del Mundo 2026 ha entrado en una fase de máxima tensión con el cierre de la ronda inicial. La actual edición del torneo pasará a la historia por estrenar un formato expandido de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos (del A al L). Esta modificación no solo añade una ronda extra de eliminación directa (los dieciseisavos de final), sino que otorga una segunda oportunidad de oro: la clasificación de los ocho mejores terceros lugares.
A partir de esta configuración, la tabla de terceros puestos se ha convertido en el centro de atención para los equipos que no lograron asegurar las dos primeras plazas de sus sectores. La disputa por estos últimos pases se mantendrá al rojo vivo hasta el último minuto, antes del arranque formal de las llaves eliminatorias el próximo 28 de junio.
Criterios de desempate en la tabla de terceros
Para determinar qué combinados nacionales logran meterse entre los 32 mejores del planeta que continúan en la pelea, la FIFA evalúa a los terceros lugares de los 12 sectores bajo un estricto orden de criterios:
- Puntos acumulados: La cantidad total de unidades obtenidas en los tres partidos de la fase de grupos.
- Diferencia de goles: El balance entre los goles anotados y los recibidos.
- Goles anotados: Mayor cantidad de anotaciones a favor.
- Criterios disciplinarios: Puntos de juego limpio basados en tarjetas amarillas y rojas recibidas.
Las selecciones que encabezan la pelea por clasificar
Aunque algunos representativos no cerraron la primera fase con los resultados previstos, el margen de competencia actual les permite mantener viva la esperanza de avanzar, incluso con un récord ajustado. Al momento, la tabla comparativa de terceros lugares perfila a los siguientes contendientes en la carrera por los ocho cupos disponibles:
- Bosnia-Herzegovina: Encabeza la lista con 4 puntos, una posición que le da alta tranquilidad de cara a la siguiente ronda.
- El pelotón de los 3 puntos: Suecia, Croacia, República de Corea, Argelia, Paraguay y Escocia se ubican firmes en la pelea con 3 unidades cada uno, donde la diferencia de goles será el factor determinante para asegurar su estancia.
- En la línea de peligro: Cabo Verde y Bélgica sostienen la esperanza matemática con 2 puntos obtenidos.
- En el fondo del registro: República Democrática del Congo y Ecuador suman apenas 1 punto, mientras que Senegal cierra la tabla sin unidades acumuladas, necesitando combinaciones complejas para evitar la eliminación.
El nuevo esquema competitivo de la Copa del Mundo 2026 redefine por completo la estrategia de los directores técnicos. Conseguir un empate o mantener una diferencia de goles regulada en el último partido de la fase de grupos ahora puede marcar la diferencia entre volver a casa o clasificar a la ronda de eliminación directa.
Aunque avanzar como uno de los mejores terceros lugares implicará, con alta probabilidad, medirse ante una de las grandes potencias mundiales en la siguiente fase, el sueño de alcanzar la gloria permanece intacto para ocho selecciones que revivirán en el torneo.