Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027

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Deportes
/ 14 abril 2026
    Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027
    Netflix gana terreno en el deporte al adquirir derechos de la Concacaf en México. A partir de 2027, transmitirá la Copa Oro y la Nations League. VANGUARDIA/ARCHIVO

Netflix transmitirá Copa Oro y Nations League desde 2027 en México. Así cambia el panorama frente a Televisa y la TV tradicional

El panorama de las transmisiones deportivas en México está por cambiar. Netflix anunció un acuerdo con Concacaf para adquirir los derechos de transmisión de la Copa Oro y la Nations League, dos de los torneos más relevantes de selecciones en la región.

A partir de 2027, la plataforma se convertirá en la nueva casa de estas competencias en territorio mexicano, en un movimiento que redefine la forma en que los aficionados consumen futbol. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años e incluirá las ediciones de 2027 y 2029.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México”, declaró Philippe Moggio, destacando que este paso busca fortalecer la conexión entre los torneos y las nuevas audiencias digitales.

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UN GOLPE A LA TELEVISION TRADICIONAL

La llegada de Netflix al futbol internacional representa un cambio significativo frente al dominio histórico de cadenas como Televisa en este tipo de eventos.

Durante décadas, la televisión abierta y de paga concentró los derechos de transmisión de la Selección Mexicana. Sin embargo, el avance del streaming está modificando los hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

• Transmisión exclusiva en México

• Derechos por cuatro años (2027-2031)

• Cobertura de dos torneos clave de selecciones

Un dato curioso es que Netflix, originalmente enfocada en series y películas, ha comenzado a explorar el deporte en vivo como parte de su estrategia global para ampliar su base de usuarios.

TORNEOS CLAVE LLEGAN AL STREAMING

El acuerdo incluye dos de las competencias más importantes organizadas por Concacaf. Por un lado, la Liga de Naciones de la Concacaf celebrará su quinta edición en marzo de 2027 en el SoFi Stadium.

Este torneo reúne a los cuatro mejores equipos de la región, lo que lo convierte en un evento de alto nivel competitivo. Por otro lado, la Copa Oro de la Concacaf, en su edición número 19, se disputará en verano de ese mismo año con la participación de 16 selecciones.

Ambos torneos son clave para la proyección internacional de equipos como la Selección Mexicana, además de ser una vitrina para nuevas generaciones de futbolistas.

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CAMBIO EN LA EXPERIENCIA DEL AFICIONADO

El salto de estas competencias a Netflix abre la puerta a una nueva experiencia para los aficionados, marcada por la digitalización y el consumo bajo demanda.

La posibilidad de ver partidos desde múltiples dispositivos y con formatos innovadores podría redefinir la relación entre el público y el futbol. Este cambio también refleja una tendencia global en la que las plataformas digitales comienzan a competir directamente con los medios tradicionales.

“La forma de ver deportes está evolucionando rápidamente”, coinciden analistas del sector, al señalar que este tipo de acuerdos anticipa una transformación más amplia en la industria del entretenimiento deportivo.

El anuncio no solo marca un hito para Netflix, sino también un punto de inflexión en la historia reciente de las transmisiones deportivas en México, donde el streaming comienza a disputar el terreno que por años perteneció a la televisión convencional.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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