Netflix sube precios en México: así quedan los nuevos planes en 2026

Los usuarios de Netflix en México deberán prepararse para un ajuste en sus gastos mensuales. La plataforma de streaming confirmó un aumento en los precios de sus planes a partir de abril de 2026, una medida que ya comenzó a notificarse mediante correos electrónicos a sus suscriptores. Este cambio no se aplicará de manera uniforme para todos los usuarios el mismo día. En realidad, el nuevo precio se reflejará conforme a la fecha de facturación de cada cuenta, lo que significa que algunos usuarios verán el ajuste antes que otros a lo largo del mes.

Nuevos precios de Netflix en 2026 De acuerdo con la información compartida a usuarios y replicada por medios nacionales, el incremento oscila entre 20 y 40 pesos mensuales, dependiendo del plan contratado. Así quedarían las nuevas tarifas: - Plan estándar con anuncios: pasa de 119 a 139 pesos al mes - Plan estándar sin anuncios: sube de 249 a 269 pesos mensuales - Plan premium: aumenta de 329 a 369 pesos al mes Este ajuste representa un incremento moderado, pero constante, en el costo del servicio, lo que podría impactar en la decisión de permanencia de algunos usuarios o en el tipo de plan que elijan mantener. ¿Por qué suben los precios de Netflix? La compañía explicó que este aumento responde a una actualización en su oferta de contenido. Según lo señalado en los correos enviados a suscriptores, el objetivo es fortalecer el catálogo con nuevas series, películas y producciones originales. De hecho, para abril de 2026 se tienen programados al menos 74 nuevos lanzamientos, lo que refuerza la estrategia de la plataforma por mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado de opciones de streaming. Este tipo de ajustes no es nuevo en la industria. Plataformas digitales suelen modificar sus precios conforme amplían su catálogo o invierten en contenido exclusivo, buscando equilibrar costos de producción y mantener su crecimiento global.

¿Cómo impacta este cambio a los usuarios? Para los consumidores en México, este aumento implica un gasto adicional que, aunque no es elevado en términos absolutos, sí se suma a otros servicios digitales que forman parte del entretenimiento cotidiano. Además, obliga a los usuarios a revisar sus suscripciones activas y evaluar si el contenido ofrecido justifica el nuevo costo. En algunos casos, podría impulsar la migración hacia planes más económicos, como el de anuncios, o incluso la cancelación temporal del servicio. Por otro lado, el hecho de que los pagos sean recurrentes y automatizados hace que estos incrementos pasen desapercibidos para algunos usuarios, lo que refuerza la importancia de revisar periódicamente los cargos en tarjetas o cuentas bancarias. Un mercado en constante evolución El aumento en los precios de Netflix en 2026 refleja una tendencia más amplia dentro del ecosistema digital: el entretenimiento en streaming continúa evolucionando, tanto en contenido como en costos. En este contexto, las plataformas buscan ofrecer experiencias más completas, pero también trasladan parte de esa inversión a los usuarios. Para quienes consumen contenido de forma habitual, este tipo de ajustes será cada vez más frecuente. En conclusión, el cambio en las tarifas de Netflix marca un nuevo capítulo en la relación entre las plataformas de streaming y sus suscriptores, donde el valor percibido del contenido será clave para decidir si continuar o no con el servicio.

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