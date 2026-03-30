Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder
Aquí te contamos qué ver y cuándo se estrena.
Abril se perfila como uno de los meses más atractivos para los suscriptores de Netflix, con una cartelera diversa que combina regresos esperados, nuevas producciones y propuestas para todos los gustos. Desde series populares que continúan su historia hasta películas que buscan sorprender, la plataforma apuesta por mantener el interés del público con estrenos constantes a lo largo del mes.
Entre los lanzamientos más destacados se encuentra el regreso de historias que ya cuentan con una base sólida de seguidores. Uno de los títulos más esperados es “Besos, Kitty”, que vuelve el 2 de abril con una nueva temporada enfocada en el crecimiento personal de su protagonista durante su último año escolar.
Otro regreso importante es “La ley de Lidia Poët”, que llegará el 15 de abril con nuevos episodios. Esta serie ha logrado posicionarse por su mezcla de drama histórico y narrativa contemporánea, lo que la convierte en una de las apuestas fuertes del mes.
En el terreno de las novedades, destaca “Stranger Things: relatos del 85”, un spin-off animado ambientado en el universo de la exitosa serie. Su estreno el 23 de abril promete expandir la historia con nuevos misterios en el ya icónico pueblo de Hawkins.
También sobresale “Amor en el espectro” temporada 4, disponible desde el 1 de abril, una serie documental que ha ganado reconocimiento por su enfoque sensible sobre las relaciones y el amor.
Otras series que llegan durante el mes incluyen:
- “Los pecados de Kujo” – 2 de abril
- “Sabuesos” – 3 de abril
- “Clanes” – 3 de abril
- “Confía en mí: El falso profeta” – 8 de abril
- “Rabo de Peixe” – 10 de abril
- “Perfil falso” – 15 de abril
- “Machos alfa” – 17 de abril
“Calle CoComelo” – 20 de abril
- “Los no elegidos” – 21 de abril
- “Una nueva jugada” – 23 de abril
- “¿Debería casarme con un asesino?” – 29 de abril
Esta variedad confirma la estrategia de Netflix de cubrir distintos géneros, desde drama y comedia hasta documentales y contenido juvenil.
Películas que llegan a Netflix en abril
En cuanto a cine, abril también trae títulos que buscan captar la atención de la audiencia con historias intensas y entretenidas. Uno de los estrenos principales es “Embestida”, disponible el 10 de abril, una película que mezcla desastre natural con terror, al presentar a un grupo de personas que lucha por sobrevivir tras una inundación llena de tiburones.
El 17 de abril llega “Compañeras de cuarto”, una historia que explora las tensiones en la convivencia universitaria, llevando una amistad al límite en un entorno cargado de conflictos.
Hacia el cierre del mes, el 29 de abril, se estrena “Me llamo Agneta”, una propuesta más introspectiva que sigue a una mujer en busca de un nuevo comienzo en la campiña francesa.
Además, el catálogo se complementa con otros títulos como:
- “El último gigante” – 1 de abril
- “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson” – 3 de abril
- “Al descubierto: Jaque al rey” – 7 de abril
- “18 rosas” – 9 de abril
- “La tostadora” – 15 de abril
- “Ápex” – 24 de abril
Un mes clave para el streaming
La oferta de Netflix en abril confirma la importancia de mantener un flujo constante de contenido para competir en el mercado del streaming. Con una mezcla equilibrada entre franquicias consolidadas y nuevas historias, la plataforma busca atraer tanto a suscriptores habituales como a nuevos usuarios.
Si estás buscando qué ver en los próximos días, abril ofrece múltiples opciones para maratonear, descubrir nuevas historias o seguir tus series favoritas. La clave estará en organizar tu lista y no perder de vista los estrenos que prometen convertirse en tendencia.