Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder

Abril se perfila como uno de los meses más atractivos para los suscriptores de Netflix, con una cartelera diversa que combina regresos esperados, nuevas producciones y propuestas para todos los gustos. Desde series populares que continúan su historia hasta películas que buscan sorprender, la plataforma apuesta por mantener el interés del público con estrenos constantes a lo largo del mes.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra el regreso de historias que ya cuentan con una base sólida de seguidores. Uno de los títulos más esperados es “Besos, Kitty”, que vuelve el 2 de abril con una nueva temporada enfocada en el crecimiento personal de su protagonista durante su último año escolar.

Otro regreso importante es “La ley de Lidia Poët”, que llegará el 15 de abril con nuevos episodios. Esta serie ha logrado posicionarse por su mezcla de drama histórico y narrativa contemporánea, lo que la convierte en una de las apuestas fuertes del mes.

En el terreno de las novedades, destaca “Stranger Things: relatos del 85”, un spin-off animado ambientado en el universo de la exitosa serie. Su estreno el 23 de abril promete expandir la historia con nuevos misterios en el ya icónico pueblo de Hawkins.

También sobresale “Amor en el espectro” temporada 4, disponible desde el 1 de abril, una serie documental que ha ganado reconocimiento por su enfoque sensible sobre las relaciones y el amor.