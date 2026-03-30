Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 30 marzo 2026
    Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder
    Abril llega con una oleada de estrenos en Netflix, incluyendo nuevas temporadas, spin-offs esperados y películas que prometen dominar las tendencias. Foto: Netflix
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

COMPARTIR

TEMAS


Estrenos
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Netflix

Aquí te contamos qué ver y cuándo se estrena.

Abril se perfila como uno de los meses más atractivos para los suscriptores de Netflix, con una cartelera diversa que combina regresos esperados, nuevas producciones y propuestas para todos los gustos. Desde series populares que continúan su historia hasta películas que buscan sorprender, la plataforma apuesta por mantener el interés del público con estrenos constantes a lo largo del mes.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra el regreso de historias que ya cuentan con una base sólida de seguidores. Uno de los títulos más esperados es “Besos, Kitty”, que vuelve el 2 de abril con una nueva temporada enfocada en el crecimiento personal de su protagonista durante su último año escolar.

Otro regreso importante es “La ley de Lidia Poët”, que llegará el 15 de abril con nuevos episodios. Esta serie ha logrado posicionarse por su mezcla de drama histórico y narrativa contemporánea, lo que la convierte en una de las apuestas fuertes del mes.

En el terreno de las novedades, destaca “Stranger Things: relatos del 85”, un spin-off animado ambientado en el universo de la exitosa serie. Su estreno el 23 de abril promete expandir la historia con nuevos misterios en el ya icónico pueblo de Hawkins.

También sobresale “Amor en el espectro” temporada 4, disponible desde el 1 de abril, una serie documental que ha ganado reconocimiento por su enfoque sensible sobre las relaciones y el amor.

https://vanguardia.com.mx/noticias/netflix-sube-precios-en-mexico-asi-quedan-los-nuevos-planes-en-2026-KG19684538

Otras series que llegan durante el mes incluyen:

- “Los pecados de Kujo” – 2 de abril

- “Sabuesos” – 3 de abril

- “Clanes” – 3 de abril

- “Confía en mí: El falso profeta” – 8 de abril

- “Rabo de Peixe” – 10 de abril

- “Perfil falso” – 15 de abril

- “Machos alfa” – 17 de abril

“Calle CoComelo” – 20 de abril

- “Los no elegidos” – 21 de abril

- “Una nueva jugada” – 23 de abril

- “¿Debería casarme con un asesino?” – 29 de abril

Esta variedad confirma la estrategia de Netflix de cubrir distintos géneros, desde drama y comedia hasta documentales y contenido juvenil.

$!Abril se perfila como uno de los meses más atractivos para los suscriptores de Netflix.
Abril se perfila como uno de los meses más atractivos para los suscriptores de Netflix. Foto: Netflix

Películas que llegan a Netflix en abril

En cuanto a cine, abril también trae títulos que buscan captar la atención de la audiencia con historias intensas y entretenidas. Uno de los estrenos principales es “Embestida”, disponible el 10 de abril, una película que mezcla desastre natural con terror, al presentar a un grupo de personas que lucha por sobrevivir tras una inundación llena de tiburones.

El 17 de abril llega “Compañeras de cuarto”, una historia que explora las tensiones en la convivencia universitaria, llevando una amistad al límite en un entorno cargado de conflictos.

Hacia el cierre del mes, el 29 de abril, se estrena “Me llamo Agneta”, una propuesta más introspectiva que sigue a una mujer en busca de un nuevo comienzo en la campiña francesa.

https://vanguardia.com.mx/show/recomendacion-de-cine-en-casa-las-brujas-LL19656085

Además, el catálogo se complementa con otros títulos como:

- “El último gigante” – 1 de abril

- “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson” – 3 de abril

- “Al descubierto: Jaque al rey” – 7 de abril

- “18 rosas” – 9 de abril

- “La tostadora” – 15 de abril

- “Ápex” – 24 de abril

Un mes clave para el streaming

La oferta de Netflix en abril confirma la importancia de mantener un flujo constante de contenido para competir en el mercado del streaming. Con una mezcla equilibrada entre franquicias consolidadas y nuevas historias, la plataforma busca atraer tanto a suscriptores habituales como a nuevos usuarios.

Si estás buscando qué ver en los próximos días, abril ofrece múltiples opciones para maratonear, descubrir nuevas historias o seguir tus series favoritas. La clave estará en organizar tu lista y no perder de vista los estrenos que prometen convertirse en tendencia.

https://www.youtube.com/@vanguardiamedia/videos
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estrenos
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Netflix

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista.

Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados.

Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

En Palacio Nacional, la Presidenta reencauzó el debate del Plan B hacia el recorte de beneficios en instituciones y órganos legislativos.

‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión
Connacionales llevaron su reclamo hasta el Zócalo para denunciar presuntas irregularidades en trámites y trato a mexicanos en una sede consular de Estados Unidos.

Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional
La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, cerró desde el primer mandato de Donald Trump.

EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares
Autoridades investigan el tiroteo en una escuela al norte de San Antonio donde un alumno disparó contra una maestra y murió en el lugar.

Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena
Fotografía cedida del 1 de marzo del 2003 del miembro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, poco después de ser capturado en Rawalpindi, Pakistán.

Caso contra el “cerebro” del 11S sigue estancado y aún no hay fecha para un juicio