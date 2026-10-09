Ni Cristiano Ronaldo se salva: podría recibir hasta seis meses de suspensión con Portugal

Por más estrellas que acumule, Cristiano Ronaldo no está por encima de las reglas. El capitán de Portugal podría enfrentar una suspensión de uno a seis meses con la selección nacional, además de una multa económica, después de abandonar la concentración del equipo el pasado 30 de septiembre, en medio de la polémica con el entrenador Jorge Jesus. El caso sacudió al futbol portugués por la dimensión de su protagonista. Sin embargo, el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) contempla sanciones para cualquier jugador convocado que abandone injustificadamente las actividades de la selección, sin establecer excepciones por trayectoria, fama o jerarquía. De acuerdo con el artículo 160 del Reglamento Disciplinario de la FPF, la infracción puede castigarse con una suspensión de entre uno y seis meses y, en el caso de los futbolistas profesionales, una multa de entre 500 y mil euros. Además, el mismo reglamento contempla una suspensión preventiva automática por la ausencia o el abandono de la concentración. La posible sanción coloca al delantero del Al-Nassr en una situación incómoda, pues su importancia histórica para Portugal no lo exime de responder por sus decisiones. El desenlace dependerá de la aplicación de las normas y de la resolución de las autoridades correspondientes.

EL CONFLICTO QUE PUSO A CR7 EN LA MIRA El episodio ocurrió después de que Ronaldo se quedara en la banca durante la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega, pese a haber calentado durante el encuentro. La decisión de Jorge Jesus provocó el malestar del delantero, quien abandonó la concentración en Copenhague antes del siguiente compromiso de la selección. El técnico sostuvo que las decisiones sobre quién juega corresponden al entrenador y que ningún futbolista está por encima de ellas. Ronaldo, por su parte, aseguró que existía un acuerdo previo sobre su participación y acusó a Jesus de incumplir su palabra en dos ocasiones. La polémica creció después de que el capitán portugués hiciera pública su versión de los hechos. Aunque cuestionó la actuación del seleccionador, también reconoció que su salida de la concentración tuvo consecuencias y ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados. El aspecto más significativo del caso es que el propio Ronaldo reconoció que su conducta debe tener consecuencias disciplinarias. En un comunicado publicado el 6 de octubre, el delantero asumió su responsabilidad y señaló que corresponde a la Federación Portuguesa evaluar y castigar sus acciones. El futbolista también dejó claro que no considera terminada su historia con la selección. Aseguró que estará disponible para volver a competir con Portugal una vez que cumpla la sanción que eventualmente se le imponga, siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas y mantenga un rendimiento adecuado con su club. ¿DE CUÁNTO SERÍA LA MULTA? De acuerdo con el reglamento de la FPF, la sanción económica para un jugador profesional puede oscilar entre 500 y mil euros, además de la suspensión deportiva de uno a seis meses. La cantidad final y la duración del castigo dependerán de la resolución disciplinaria. Aunque la multa representa una cantidad relativamente pequeña frente a los ingresos de una figura como Ronaldo, una suspensión prolongada tendría consecuencias deportivas mucho más importantes: podría dejarlo fuera de varios compromisos internacionales y retrasar su regreso al equipo nacional.

La lección es clara: ni los récords, ni los títulos, ni la condición de máximo referente de Portugal garantizan inmunidad disciplinaria. Cristiano Ronaldo puede ser una leyenda del futbol mundial, pero también debe responder por sus decisiones. Ahora, la Federación Portuguesa tendrá la última palabra sobre el castigo que corresponda.