No sospechamos cosas extrañas, ¿o sí?

Bueno, discutamos un poco, desde el inicio de la Liguilla, como en cada ocasión, para el aficionado de a pie, la mayoría de los equipos le tienen la “no sorpresa” de que a lo mejor llegan a la Final, pero si quieren verlo por televisión necesitarán contratar a la empresa que transmita sus partidos.

Dijo el comentarista David Faitelson “no quieran mandar el mensaje de que Pumas pasó a la Final gracias a la suerte”, y tiene razón, porque para estar ahí fue necesario hacerse del liderato del torneo y jugar bien. Entonces el futbol es justo. Vayamos a dormir felices

¿Qué hacer para que toda la final sea por televisión abierta? La cosa no es sencilla, mi estimado pambolero, así que no te enganches, al menos no a la ligera, ni armes teorías conspirativas. Los hechos superan a cualquier ficción o plan con maña.

O sea, si ya tienes la aplicación fulana y ésta transmite a tu equipo, ya fregaste, pero si no, debes agregarle a tu presupuesto el concepto “lana para ver a mi equipo jugar”.

Atendiendo a lo anterior, los aficionados de las Chivas, Pachuca, Toluca y el resto de eliminados ya no se preocupan por dónde verlos. Además, todo se acomodó para que los finalistas sean material de TUDN, cosa que “compartirán” con TV Azteca.

Seamos malpensados, pero sin caer en la sinrazón. Era preferible tener al Cruz Azul, con posibilidades de verlo por el canal 5, que a las Chivas Rayadas, transmitidas exclusivamente por Amazon Prime. Traducción, quien no posea tal plataforma en sus dispositivos debió imaginarse la posible (y fallida) Final, sin posibilidad de verla por medios legales.

Pero el rebaño perdió por meter un gol menos en la Semifinal contra la Máquina, a pesar de ser mejor en la cancha. Pero tuvo que existir un penalti regalado al Cruz Azul, provocado por Ebere, pitado por Maximiliano Quintero y a pesar de que el VAR detectó que ni falta era, pero “alguien” decidió que no era necesario consultarlo.

Amén de otras decisiones controvertidas a lo largo de la serie, beneficiosas para los azules, por supuesto, esa acción la recordarán por mucho tiempo los chivahermanos.

En cambio, los Pumas hicieron bueno el pronóstico y pasaron a la Final al dar cuenta de los Tuzos del Pachuca con un golazo de tiro libre ejecutado por Jordan Carrillo, con eso bastaba ¿o no?

Bueno, si somos cizañosos, diremos que también se necesitaba a un equipo hidalguense muy distinto al del juego de Ida. El Pachuca “de Vuelta” careció de espíritu, jugó sin ganas y sólo al final medio apretó, pero nada para preocuparse.

Nadie dijo que fallaron a propósito, ni que se hayan vendido, pero caray, un poco más de garra hubiera puesto más emocionante dicha serie.

Gracias a todo eso, es que la raza de México podrá ver en tele abierta la Final, muy agradecida la raza por las circunstancias. Al demonio las cosas extrañas. ¿O no?