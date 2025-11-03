Pablo Barrera: la última batalla de un guerrero cumplidor

Para no pocos aficionados ver a Pablo Barrera en la cancha resultaba sorprendente, sin embargo seguía jugando con el Querétaro, siendo uno de los jugadores más constantes y con liderazgo. Ahora comienza una nueva etapa, luego de un emotivo partido donde dijo adiós a las canchas.



En el encuentro, realizado el pasado sábado, los Gallos Blancos lograron una victoria vital en casa al vencer 1-0 al Mazatlán FC, resultado que les permite mantenerse con vida en la lucha por un lugar en el Play-In.

En una tarde cargada de emociones, el Querétaro respondió en el momento justo ante su afición, y la despedida de Pablo Barrera le dio el toque de nostalgia y reconocimiento a su estancia quien cerró su carrera profesional con una actuación destacada y una ovación que retumbó en el estadio La Corregidora.

El primer tiempo fue para el olvido. Ninguno de los dos equipos mostró ambición, lo que generó constantes abucheos en las gradas por el escaso espectáculo. Sin embargo, el Querétaro salió al complemento con otra actitud.

Con el respaldo de su gente y la presión de mantenerse en la pelea, el equipo de Benjamín Mora ajustó líneas y comenzó a generar peligro en el área rival.

El gol llegó al minuto 58, cuando Barrera desbordó por la banda derecha y mandó un centro preciso que Ali Ávila remató de cabeza para mandar el balón al fondo.

El Mazatlán FC intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y las intervenciones de Guillermo Allison mantuvieron la ventaja. El ritmo del partido bajó en los minutos finales, dejando los reflectores sobre Barrera, quien fue sustituido entre aplausos pasados los 70 minutos.

UN ATACANTE DE GRAN CALIDAD

La despedida de Pablo Barrera marcó el cierre de una carrera que abarcó casi dos décadas en el futbol profesional. Surgido de las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, debutó en 2005 y rápidamente se consolidó como uno de los extremos más veloces y desequilibrantes del futbol mexicano.

Barrera fue campeón con Pumas en dos ocasiones (Clausura 2009 y Clausura 2011), lo que le valió dar el salto al futbol europeo con el West Ham United de Inglaterra y posteriormente al Real Zaragoza de España. Aunque su paso por Europa fue breve, su experiencia internacional fortaleció su carrera.

De regreso en México, defendió las camisetas de Cruz Azul, Monterrey, Necaxa y Querétaro, siempre destacando por su entrega y capacidad para generar peligro por las bandas. Además, fue seleccionado nacional y participó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde anotó un gol memorable ante Francia.

Con su retiro, el futbol mexicano despide a un jugador emblemático por su profesionalismo, velocidad y compromiso dentro del campo, dejando una huella imborrable en cada equipo que representó.