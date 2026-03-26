Perder la cabeza le cuesta la temporada a Edgar Guerra, delantero del Puebla

El Puebla recibió una noticia que complica aún más su cierre de torneo en el Clausura 2026, al confirmarse una baja que no se debe ni a lesión ni a mercado de fichajes. De manera sorpresiva, el técnico Albert Espigares perderá a uno de sus elementos importantes: Edgar Guerra, quien fue castigado de forma severa por la Comisión Disciplinaria. Este miércoles, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer el reporte oficial de sancionados de la Jornada 12, donde se confirmó que el atacante colombiano recibió una suspensión de cinco partidos, lo que prácticamente lo deja fuera de la recta final del campeonato.

El castigo se originó tras un incidente ocurrido al minuto 60, cuando Guerra fue sustituido y, en un arranque de frustración, empujó al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz Garatachea, situación que provocó su expulsión inmediata. La acción fue catalogada como una agresión directa hacia el cuerpo arbitral. Además de la suspensión, el futbolista también deberá pagar una sanción económica, ya que se estima que la multa podría alcanzar hasta los 58 mil pesos, una decisión que busca mandar un mensaje contundente sobre el respeto a los oficiales dentro de la Liga MX. Con esta suspensión, Edgar Guerra se perderá el resto del torneo en fase regular y, considerando que Puebla está lejos de puestos de clasificación, prácticamente quedará sin actividad oficial hasta el Apertura 2026. La Franja suma apenas 12 puntos en 12 jornadas, panorama que complica aún más cualquier aspiración de Liguilla.

Edgar Guerra juega a préstamo con Puebla, ya que su carta pertenece al León, por lo que esta situación también podría impactar su futuro inmediato y la percepción que tanto Puebla como el club dueño de sus derechos tengan sobre su comportamiento y disciplina.

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