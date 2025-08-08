Playoffs LMB 2025: Calendario, enfrentamientos, fechas y dónde ver en vivo la postemporada

La temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2025 llegó a su fin y quedaron definidos los 12 equipos que disputarán los Playoffs, seis por cada zona.

En el Norte clasificaron Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, Acereros de Monclova, Tecos de los Dos Laredos, Algodoneros del Unión Laguna y Charros de Jalisco.

En el Sur avanzaron Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche, Pericos de Puebla, El Águila de Veracruz y Leones de Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR: Cruces y fechas de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos, cómo llegaron y calendario

En la Zona Norte, los enfrentamientos de la primera ronda serán: Sultanes vs Charros, Toros vs Algodoneros y Acereros vs Tecos. Por la Zona Sur, las series serán: Diablos vs Leones, Guerreros vs El Águila y Piratas vs Pericos.

Todas las series iniciales se jugarán del 9 al 18 de agosto en formato al mejor de siete juegos.

El calendario de la postemporada continuará con las Series de Zona del 19 al 28 de agosto, las Series de Campeonato de Zona entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre, y la Serie del Rey, gran final del circuito, programada del 9 al 17 de septiembre.

Los primeros juegos de cada serie ya tienen fecha y horario definidos. En el Sur, Diablos y Leones abrirán en el Estadio Alfredo Harp Helú el sábado 9 de agosto a las 4:10 de la tarde.