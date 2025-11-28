Premio Nacional del Deporte 2025: quiénes fueron los atletas reconocidos en la ceremonia oficial

Deportes
/ 28 noviembre 2025
    Premio Nacional del Deporte 2025: quiénes fueron los atletas reconocidos en la ceremonia oficial
    México celebró el 50 aniversario del Premio Nacional del Deporte reconociendo a 16 figuras destacadas del alto rendimiento. FOTO: MEXSPORT

Reconocieron a los mejores atletas del país en la edición 50 del Premio Nacional del Deporte 2025; destacando Osmar Olvera, Isaac del Toro, Alegna González y Donovan Carrillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia oficial del Premio Nacional del Deporte (PND), que este año cumplió su edición número 50 y se celebró en el Palacio Nacional.

Ahí, se reconoció a las figuras más destacadas del deporte nacional en el periodo del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025. La mandataria estuvo acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por el titular de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo.

Sheinbaum subrayó que los deportistas premiados representan “la fuerza de México en el mundo” y aseguró que su gobierno incrementará el apoyo al desarrollo deportivo, tanto en infraestructura como en preparación internacional.

TE PUEDE INTERESAR: América, Tigres y FC Juárez buscan milagro: previa, horarios y transmisión de la Vuelta en los Cuartos del Apertura 2025

Los ganadores recibieron medalla, diploma y un estímulo económico aproximado de 800 mil pesos.

AQUÍ LOS GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2025:

El jurado seleccionó a 16 personalidades entre atletas, entrenadores, jueces, promotores y figuras con trayectoria.

Deporte no profesional: Andrea Maya Becerra – Tiro con arco; Alegna González – Atletismo; Uziel Muñoz – Atletismo, y Osmar Olvera – Clavados, doble medallista mundial en 2025.

Deporte profesional: Isaac del Toro – Ciclismo, uno de los mexicanos con mejores resultados internacionales del año.

Deporte paralímpico: Luis Carlos López Valenzuela – Paratletismo, y Osiris Aneth Machado – Paratletismo.

Entrenadores: Alejandro Laberdesque – Atletismo, y Karen Selene Montellano – Tiro con arco.

Jueces y árbitros: Araceli Ornelas – Taekwondo, y Leslie Velasco – Parapowerlifting.

Trayectoria deportiva: Gabriela Agúndez – Clavados; Donovan Carrillo – Patinaje artístico sobre hielo; José Arnulfo Castorena – Paranatación, y María Lorena Ramírez – Fondismo y ultramaratones.

Fomento al deporte: Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez

LO QUE DIJERON CLAUDIA SHEINBAUM Y ROMMEL PACHECO SOBRE LOS ATLETAS GANADORES

Durante su discurso, Sheinbaum afirmó que los premiados inspiran a millones de jóvenes, son un pilar de identidad y “demuestran que la grandeza mexicana se construye con disciplina, sacrificio y sueños cumplidos”.

Rommel Pacheco celebró que la edición 2025 es una muestra de la diversidad deportiva del país, incluyendo atletas convencionales y paralímpicos dentro del mismo nivel de reconocimiento.

Con esta entrega, el Premio Nacional del Deporte 2025 reafirma su papel como el máximo reconocimiento institucional para destacar a quienes han llevado el nombre de México a lo más alto en competencias nacionales e internacionales.

Temas


Premios

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rommel Pacheco
Osmar Olvera
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CONADE

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

