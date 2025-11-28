Premio Nacional del Deporte 2025: quiénes fueron los atletas reconocidos en la ceremonia oficial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia oficial del Premio Nacional del Deporte (PND), que este año cumplió su edición número 50 y se celebró en el Palacio Nacional.

Ahí, se reconoció a las figuras más destacadas del deporte nacional en el periodo del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025. La mandataria estuvo acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por el titular de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo.

Sheinbaum subrayó que los deportistas premiados representan “la fuerza de México en el mundo” y aseguró que su gobierno incrementará el apoyo al desarrollo deportivo, tanto en infraestructura como en preparación internacional.

Los ganadores recibieron medalla, diploma y un estímulo económico aproximado de 800 mil pesos.