¿Qué es ‘En el Dugout’? El éxito del proyecto detrás de la nueva conexión entre Saltillo y los Saraperos

En el beisbol, no todas las historias terminan cuando cae el último out. Algunas permanecen vivas en la memoria de la afición, en las trayectorias que siguen lejos del terreno y en las voces que rara vez encuentran un espacio propio para ser escuchadas. Bajo esa idea nació en 2022 “En el Dugout de los Saraperos”, un proyecto que con el paso del tiempo se ha convertido en una pieza importante para entender la vida interna de los Saraperos de Saltillo y reforzar el vínculo con su gente. La iniciativa surgió en un momento clave para la organización, cuando más allá de los resultados deportivos era evidente la necesidad de crear un canal directo y constante con la afición. No se trataba solo de informar sobre marcadores, movimientos o noticias de última hora, sino de ofrecer contexto, procesos y emociones alrededor del club. Carlos Flores, gerente de comunicación y uno de los principales impulsores del proyecto, explicó que la intención siempre fue construir un puente entre lo que ocurre dentro del equipo y el público que sigue a la Nave Verde durante todo el año. Así tomó forma un programa semanal que en sus primeras etapas fue pensado para televisión, inspirado en modelos de comunicación de organizaciones de Grandes Ligas, pero adaptado a la identidad local de Saltillo.

Un espacio distinto para contar la vida de Saraperos Desde el principio, “En el Dugout” buscó diferenciarse de un resumen deportivo tradicional. Su propuesta apuntó a convertirse en una ventana permanente al universo Saraperos, con contenido que mostrara más allá del juego y permitiera a la afición conocer de cerca al equipo.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó junto con los hábitos de consumo de contenido. Lo que comenzó como un formato televisivo encontró en las plataformas digitales el espacio ideal para crecer. Actualmente, el programa tiene presencia en YouTube, Facebook e Instagram, donde conecta con distintas generaciones de seguidores, desde el aficionado de siempre hasta nuevas audiencias que consumen información desde sus dispositivos móviles. Víctor Vizcarra, creador de contenidos digitales y también conductor del espacio, ha señalado que una de las claves del proyecto ha sido mantener una línea clara de trabajo: informar con responsabilidad. Esa filosofía ha permitido que el contenido de “En el Dugout” se distinga por su carácter oficial, en una etapa donde la rapidez y las filtraciones suelen dominar la conversación deportiva. La importancia de informar con claridad y constancia Uno de los mayores retos del proyecto ha sido equilibrar la inmediatez con los tiempos internos del club. En muchas ocasiones, cierta información ya circula en otros espacios, pero el equipo de comunicación debe respetar procesos antes de hacerla oficial. Esa decisión, lejos de debilitar al programa, ha fortalecido su credibilidad entre la afición. Otro rasgo que ha distinguido a “En el Dugout de los Saraperos” es su constancia. A diferencia de otros contenidos que desaparecen una vez terminada la temporada, este espacio se mantiene activo durante todo el año. En invierno, por ejemplo, el seguimiento continúa con el desempeño de jugadores en otras ligas, torneos internacionales o procesos individuales, lo que mantiene viva la conversación alrededor del club incluso fuera del calendario de la Liga Mexicana de Beisbol.

Esa continuidad ha sido clave para consolidar una comunidad digital que no solo busca resultados, sino también sentirse cerca de los protagonistas. Historias que muestran al jugador fuera del uniforme Conforme avanzó el proyecto, el enfoque también se volvió más profundo. Además de la información diaria, “En el Dugout” comenzó a apostar por una narrativa centrada en las historias humanas. Entrevistas de perfil, charlas más íntimas y relatos que permiten ver al pelotero lejos del diamante enriquecieron el formato y ampliaron su alcance. Entre los momentos más significativos aparecen entrevistas con figuras como Henry Urrutia, además de historias especiales que conectan con la identidad del club, como la de “Kike Conejo”, la mascota de Saraperos que durante 27 años ha acompañado a la afición y se ha vuelto parte fundamental del ambiente en el estadio. También han encontrado espacio integrantes del cuerpo técnico, managers y personajes históricos de la organización, lo que ha ayudado a construir un relato más completo sobre lo que representa Saraperos en la vida deportiva de Saltillo. Un modelo que busca narrar el camino al campeonato La respuesta del público ha sido mayormente positiva y el impacto del proyecto no ha pasado desapercibido. “En el Dugout de los Saraperos” logró posicionarse como una referencia dentro de la LMB, al grado de convertirse en un modelo que otras organizaciones han replicado. Incluso, en 2023, el área digital del club recibió un reconocimiento a nivel liga, reflejo del crecimiento de esta estrategia de comunicación.