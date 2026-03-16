¿Qué hará el ‘Doctor Aguirre’ con el hospital en que se ha convertido la Selección Nacional de México?

El jugador surgido de la cantera del Club Querétaro y actualmente figura del Deportivo Toluca Fútbol Club sufrió una lesión muscular que frenó su actividad competitiva , justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Entre los nombres que han encendido las alarmas destaca el mediocampista Marcel Ruiz , quien había comenzado a consolidarse como una alternativa interesante en el mediocampo del equipo nacional gracias a su visión de juego y capacidad para generar fútbol ofensivo.

Aunque el problema físico de Araujo no ha sido catalogado como grave, su situación se suma a un contexto preocupante: hasta 13 futbolistas vinculados al proceso reciente del Tri han sufrido lesiones en los últimos meses , lo que representa un desafío importante para la planificación del equipo.

De acuerdo con el reporte del club escocés Celtic FC , el defensor presentó una sobrecarga muscular tras el partido de la Copa de Escocia frente al Rangers FC , motivo por el cual el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar una lesión mayor que pudiera dejarlo fuera por más tiempo.

Uno de los casos más recientes es el del lateral Julián Araujo , quien encendió las alarmas tras quedar fuera del último partido de su club por molestias en el muslo , lo que generó incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos encuentros del combinado nacional.

En medio de la planificación para la Fecha FIFA de marzo , el cuerpo técnico se ha visto obligado a replantear convocatorias y esquemas debido a la ausencia de varios jugadores que eran considerados piezas importantes dentro del proyecto. La situación ha obligado a Aguirre a mirar con atención el rendimiento de otros perfiles para mantener la competitividad del equipo.

La preparación de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el regreso de Javier Aguirre al banquillo nacional. En los últimos meses, una preocupante cadena de lesiones ha golpeado a varios de los futbolistas que han formado parte del proceso del estratega mexicano, reduciendo el margen de maniobra de cara a los compromisos internacionales.

Otro caso que generó preocupación en la estructura del Tri fue el del guardameta Luis Ángel Malagón, quien había tomado protagonismo en la portería tras sus destacadas actuaciones con el Club América.

El arquero se lesionó durante un compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf, una situación que abrió nuevamente el debate sobre quién debe ocupar el puesto bajo los tres palos de la Selección Mexicana en los próximos partidos.

La baja de Malagón representa un golpe sensible, ya que su rendimiento reciente lo había colocado como uno de los porteros mejor posicionados dentro del proyecto de Aguirre, especialmente pensando en el proceso rumbo al Mundial.

En la zona media del campo, otro de los nombres que ha sufrido problemas físicos es Edson Álvarez, futbolista que se ha convertido en uno de los pilares del equipo nacional por su liderazgo y capacidad para recuperar balones.

El mediocampista del West Ham United FC ha tenido que lidiar con molestias físicas que han limitado su continuidad en algunos encuentros, una situación que genera inquietud debido a su importancia táctica dentro del esquema de Aguirre.

Las lesiones de estos futbolistas han provocado que el entrenador mexicano analice con detenimiento las alternativas disponibles en la defensa, el mediocampo y la portería, buscando mantener el equilibrio del equipo en los próximos compromisos internacionales.

El primer examen para el equipo nacional será frente a Selección de Portugal, en un partido amistoso programado para el 28 de marzo a las 19:00 horas en el histórico Estadio Azteca, recinto que recientemente adoptó el nombre comercial de Estadio Banorte.

Posteriormente, el combinado mexicano enfrentará a la Selección de Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field, en lo que será otro duelo de alta exigencia dentro del calendario internacional.

Para Aguirre, estos encuentros representan una oportunidad clave para evaluar variantes y fortalecer el funcionamiento colectivo, especialmente considerando que el equipo aún busca consolidar su identidad de juego.

La acumulación de lesiones también abre la puerta para que jugadores jóvenes o con menor recorrido en la Selección puedan recibir una oportunidad, algo que el técnico mexicano ha considerado como parte del crecimiento del grupo.

No obstante, el desafío radica en mantener la competitividad del equipo sin la presencia de varios de sus elementos habituales, una situación que obliga al cuerpo técnico a trabajar con mayor precisión en cada convocatoria.

Dentro del entorno del Tri existe confianza en que varios de los lesionados lograrán recuperarse a tiempo para reincorporarse al proceso, especialmente con la mira puesta en los compromisos que definirán la base del equipo rumbo al Mundial.

La prioridad del cuerpo médico y del área de preparación física será evitar recaídas y garantizar que los futbolistas regresen en plenitud, evitando riesgos innecesarios en un calendario cada vez más exigente.

Mientras tanto, Aguirre continúa afinando detalles en la planificación del equipo, consciente de que la gestión de las lesiones será un factor determinante en el éxito del proyecto mundialista.

Con el reloj avanzando hacia la Copa del Mundo, la Selección Mexicana vive un periodo de ajustes en el que la recuperación de sus futbolistas lesionados podría marcar la diferencia entre un proceso estable o uno lleno de incertidumbre. El reto, ahora, es superar la adversidad y convertir la crisis física en una oportunidad para fortalecer al equipo.