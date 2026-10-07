Saltillense Sofía Durán es subcampeona de taekwondo en Colombia

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    Saltillense Sofía Durán es subcampeona de taekwondo en Colombia
    Ana Sofía Durán Quiroz conquistó la medalla de plata en el Kids World Open Taekwondo Championships 2026. FOTO: ESPECIAL

La representante de Instituto Soto consiguió el subcampeonato en Colombia, en su primera participación internacional tras clasificarse mediante un G10 nacional

La saltillense Sofía Alejandra Durán Quiroz cerró su participación internacional con una medalla de plata en el Kids World Open Taekwondo Championships 2026, celebrado en Sogamoso, Colombia.

La representante de Coahuila y México consiguió el segundo lugar en el certamen, resultado que marca otro paso en su trayectoria dentro del taekwondo y que llegó después de su triunfo en una competencia G10 nacional.

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Durán Quiroz obtuvo su lugar para participar en Colombia gracias al resultado conseguido en el G10 celebrado en Zacatecas, donde se proclamó campeona en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos.

Con ese antecedente, la saltillense viajó a Sogamoso para afrontar su primer reto internacional de esta etapa competitiva y terminó colocándose entre las participantes que disputaron las posiciones principales.

Durante el Kids World Open Taekwondo Championships 2026, Sofía Alejandra representó a Instituto Soto, Coahuila y México, y finalmente se quedó con la medalla de plata para convertirse en subcampeona del evento.

El resultado también tiene un significado particular para Instituto Soto, ya que, de acuerdo con la institución, por segundo año consecutivo uno de sus alumnos consiguió clasificar y participar en este torneo internacional después de destacar en una competencia G10 nacional.

Así, la participación de Durán Quiroz da continuidad a una presencia que el instituto ha conseguido mantener durante dos ediciones del certamen, aunque con representantes diferentes.

Para la taekwondoína saltillense, la medalla obtenida en Colombia se suma al oro conseguido previamente en el circuito nacional y representa una nueva experiencia frente a competidoras de otros países.

El segundo lugar también refleja el proceso de preparación que ha seguido durante la temporada, en la que ha combinado competencias nacionales con su primera experiencia internacional.

Sofía Alejandra Durán Quiroz regresa de Sogamoso con una medalla de plata y un nuevo resultado para su trayectoria, después de haber llevado los nombres de Saltillo, Coahuila y México a una competencia internacional.

Su participación en Colombia abre ahora una nueva etapa dentro de su formación deportiva, con más experiencia competitiva y el antecedente de haber subido al podio en su primera incursión internacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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