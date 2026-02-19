Se le chispotea otra vez: Cam Newton habla de mujeres y le llueve, lo tachan de misógino

El ex quarterback estrella de la NFL, Cam Newton, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras emitir comentarios que encendieron las redes sociales. Durante su participación en el podcast “It’s Giving”, conducido por Sarah Fontenot, el exjugador lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “El valor de las mujeres disminuye cuantos más hijos tienen”.

La declaración provocó una ola inmediata de reacciones, especialmente por el contexto personal del propio Newton. El ex quarterback es padre de nueve hijos con tres mujeres diferentes, lo que llevó a muchos usuarios a señalar una aparente contradicción entre sus palabras y su vida personal. La discusión no tardó en trasladarse a redes sociales, donde se multiplicaron las críticas.

En la misma conversación, Newton explicó que, desde su perspectiva, muchos hombres no están dispuestos a asumir la responsabilidad de criar hijos que no son suyos. Sin embargo, también dejó clara otra postura: un hombre que no esté dispuesto a amar a los hijos de su pareja “no es el indicado”, un mensaje que, según él, debería ser clave en las relaciones modernas.

TE PUEDE INTERESAR: Liga Mexicana de Beisbol implementaría el umpire robot para la Temporada 2026

El propio Newton ejemplificó su punto con una experiencia personal. Reveló que ha tenido esta conversación con una de las madres de sus hijos, señalando que si su futura pareja no acepta y ama a sus cinco hijos, la relación simplemente no funcionará. Esta afirmación generó aún más debate por el contraste con su comentario inicial.

La controversia no se limitó a ese espacio. En su propio podcast, “Funky Friday”, el exjugador también causó revuelo al afirmar que no puede mantener amistades platónicas con mujeres atractivas y que tiene “planes” para ellas, lo que intensificó las críticas hacia su visión sobre las relaciones.

En redes sociales, la respuesta ha sido mayoritariamente negativa. Muchos usuarios consideran que sus declaraciones refuerzan estereotipos dañinos contra las madres solteras, mientras que otros interpretan sus palabras como una visión cruda —aunque polémica— sobre las dinámicas actuales de pareja y familias reconstituidas. Lo cierto es que, una vez más, Newton ha logrado dividir opiniones y colocarse en el centro del debate.

No es la primera vez que Newton se mete en líos por sus dichos, en 2017, el entonces quarterback de los Carolina Panthers protagonizó una controversia tras un comentario considerado misógino..

Newton era cuestionado por la periodista Jourdan Rodrigue, del diario The Charlotte Observer. Mientras ella analizaba las trayectorias de un receptor, el mariscal respondió con tono sarcástico: “Es chistoso escuchar a una mujer hablar de trayectorias”. La frase generó una reacción inmediata y encendió el debate.

Sin embargo, la respuesta institucional fue limitada. La NFL emitió un comunicado breve, mientras que el equipo, a través de su entrenador, calificó el hecho únicamente como “desafortunado”, sin mayores consecuencias disciplinarias. Lo mismo pasó con sus patrcinadores, pero la presión mediática fue en aumento, obligando a Newton a pronunciarse públicamente.

El quarterback difundió un video ofreciendo disculpas, aunque su mensaje fue considerado poco convincente por gran parte de la opinión pública.

También hay un caso que data de 2022 y que el periodista Enrique Garay condenó en su momento.