Shohei Ohtani celebra ser un monstruo del beisbol con actuación de antología

El japonés la sigue rompiendo; en su más reciente salida fue a la lomita para recetar ocho ponches y cerrar su gran actuación con su cuadrangular número 1000

Shohei Ohtani sigue en plan de leyenda en Grandes Ligas. El japonés acaba de alcanzar una nueva marca personal al conectar el hit número mil de su carrera en la gran carpa, y lo hizo con estilo: un jonrón de 440 pies por el jardín central. Además, desde la lomita, firmó su mejor actuación de la temporada al recetar ocho ponches en cuatro entradas, su salida más larga en lo que va del año.

Sin embargo, ni el desempeño brillante del astro japonés fue suficiente para evitar la derrota de los Dodgers de Los Ángeles, que cayeron 5-3 frente a los Cardenales de San Luis, que remontaron en la parte final del juego.

Ohtani, quien realizó su octava apertura del año tras perderse toda la temporada 2024 por una cirugía de codo, cerró su labor con autoridad al ponchar a los tres bateadores que enfrentó en la cuarta entrada. Lanzó 54 pitcheos —37 de ellos strikes—, permitió dos hits y una carrera.

”Pienso que fue un gran día para mí personalmente, al llegar hasta la cuarta entrada”, comentó Ohtani. “Eso fue realmente bueno en términos de ir aumentando”.

Su histórico jonrón llegó en la tercera entrada, cuando remolcó a Alex Call —quien había pegado un doble— para colocar a los Dodgers arriba 2-1. En su primer turno del juego, Ohtani se embasó tras un error del primera base Alec Burleson. Con ese imparable, Ohtani se unió a Ichiro Suzuki y Hideki Matsui como los únicos peloteros japoneses con al menos 1,000 hits en las Grandes Ligas.

Lo hecho por Ohtani cobra aún más relevancia al considerar que logró impulsar más carreras (2) de las que permitió (1), además de mostrar paciencia y control: dibujó más bases por bola de las que otorgó. Fue la tercera vez en su carrera que conecta jonrón y receta al menos ocho ponches en un mismo juego, y la primera desde 2023, cuando aún jugaba con los Angelinos de Los Ángeles.

“Realmente no trato de pensar diferente los días que lanzo”, explicó el japonés. “El control de la recta se sintió muy bien. En general, el slider y la curva estuvieron realmente efectivos”.

Ohtani retiró en orden a los bateadores en la primera y segunda entradas. Alcanzó las 100 millas por hora con una recta de cuatro costuras frente al panameño Iván Herrera, a quien ponchó haciendo swing. En el tercer inning, Paul Goldschmidt conectó un sencillo y luego se robó la segunda base, siendo la primera base robada que permite Ohtani en esta temporada.

A pesar de su rendimiento, el cuerpo técnico de los Dodgers ha optado por manejar su carga con cautela. “No necesitamos que lo haga todo”, dijo el manager del equipo. “El umbral de cinco entradas es lo que estamos manejando por ahora, pero veremos si eso cambia”.

JoJo Romero (4-3) se llevó la victoria para los Cardenales con una entrada en blanco como relevista, mientras que Riley O’Brien consiguió los últimos cuatro outs para apuntarse su primer salvamento en las Grandes Ligas.

