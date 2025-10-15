Alcaraz y Djokovic van a directo a Semifinales del Six Kings Slam: fecha, hora y dónde ver

Este miércoles comienza el Six Kings Slam 2025 en Arabia Saudita, un torneo de exhibición que reunirá a seis de los tenistas más destacados del circuito mundial. Aunque no reparte puntos para el ranking ATP, el evento genera atención por la calidad de los participantes y los premios millonarios que ofrece.

El certamen cuenta con seis jugadores: Taylor Fritz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La primera jornada incluyó los cuartos de final entre Fritz y Zverev, y Sinner frente a Tsitsipas.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump amenaza con quitar partidos del Mundial 2026 en Boston

¿Cómo funciona este torneo?

Los partidos del Six Kings Slam se juegan a dos sets, con un eventual desempate en caso de igualdad. A diferencia de los torneos oficiales, el criterio para determinar quién inicia en semifinales no depende del ranking ATP, sino de la cantidad de títulos de Grand Slam obtenidos por cada jugador. Por esta razón, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, con seis y 24 títulos respectivamente, ingresan directamente a las semifinales, evitando la ronda previa.