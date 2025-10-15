Alcaraz y Djokovic van a directo a Semifinales del Six Kings Slam: fecha, hora y dónde ver

Tenis
/ 15 octubre 2025
    Alcaraz y Djokovic van a directo a Semifinales del Six Kings Slam: fecha, hora y dónde ver
    Taylor Fritz venció a Alexander Zverev 6-3 y 6-4, asegurando su lugar en Semifinales. FOTO: X/SIX KINGS

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
previa

Localizaciones


Riad

Personajes


Novak Djokovic

Organizaciones


Netflix

Todos los partidos se podrán seguir en directo y bajo demanda a través de Netflix, con un premio total de hasta 6 millones de dólares para el campeón

Este miércoles comienza el Six Kings Slam 2025 en Arabia Saudita, un torneo de exhibición que reunirá a seis de los tenistas más destacados del circuito mundial. Aunque no reparte puntos para el ranking ATP, el evento genera atención por la calidad de los participantes y los premios millonarios que ofrece.

El certamen cuenta con seis jugadores: Taylor Fritz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La primera jornada incluyó los cuartos de final entre Fritz y Zverev, y Sinner frente a Tsitsipas.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump amenaza con quitar partidos del Mundial 2026 en Boston

¿Cómo funciona este torneo?

Los partidos del Six Kings Slam se juegan a dos sets, con un eventual desempate en caso de igualdad. A diferencia de los torneos oficiales, el criterio para determinar quién inicia en semifinales no depende del ranking ATP, sino de la cantidad de títulos de Grand Slam obtenidos por cada jugador. Por esta razón, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, con seis y 24 títulos respectivamente, ingresan directamente a las semifinales, evitando la ronda previa.

El miércoles, Taylor Fritz se impuso a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4, logrando su séptima victoria consecutiva sobre el alemán. Más tarde, Jannik Sinner superó a Stefanos Tsitsipas con parciales de 6-2 y 6-3, asegurando su lugar en Semifinales para enfrentar a Djokovic.

El torneo ofrece premios significativos. Cada participante recibe 1,5 millones de dólares solo por competir. El ganador del torneo sumará 4,5 millones adicionales, alcanzando un total de 6 millones de dólares, superando incluso los premios de algunos Grand Slam, como el US Open, cuyo campeón recibe 5 millones.

Las Semifinales se disputarán este jueves en el ANB Arena de Riad. Carlos Alcaraz enfrentará a Fritz a las 10:30 a.m., mientras que Novak Djokovic jugará contra Sinner tras finalizar el primer partido. La jornada de descanso será el viernes, antes del partido por el tercer puesto y la Final programada para el sábado 18 de octubre.

Esta es la segunda edición del torneo. En 2024, Sinner derrotó a Alcaraz en la final, mientras que Djokovic venció a Rafa Nadal para quedarse con el tercer puesto. Este año, los fanáticos podrán seguir en vivo todos los partidos a través de Netflix, que transmite el torneo en directo y bajo demanda en todo el mundo.

Más allá del aspecto económico, el Six Kings Slam representa una oportunidad para ver enfrentamientos entre algunos de los mejores jugadores del tenis mundial en un formato compacto y con un sistema que privilegia a los tenistas con más títulos. La atención estará centrada en la llegada directa a semifinales de Alcaraz y Djokovic, así como en la posibilidad de un nuevo capítulo en la rivalidad entre Sinner y Alcaraz.

Temas


Tenis
previa

Localizaciones


Riad

Personajes


Novak Djokovic

Organizaciones


Netflix

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III