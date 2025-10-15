Alcaraz y Djokovic van a directo a Semifinales del Six Kings Slam: fecha, hora y dónde ver
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Todos los partidos se podrán seguir en directo y bajo demanda a través de Netflix, con un premio total de hasta 6 millones de dólares para el campeón
Este miércoles comienza el Six Kings Slam 2025 en Arabia Saudita, un torneo de exhibición que reunirá a seis de los tenistas más destacados del circuito mundial. Aunque no reparte puntos para el ranking ATP, el evento genera atención por la calidad de los participantes y los premios millonarios que ofrece.
El certamen cuenta con seis jugadores: Taylor Fritz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La primera jornada incluyó los cuartos de final entre Fritz y Zverev, y Sinner frente a Tsitsipas.
TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump amenaza con quitar partidos del Mundial 2026 en Boston
¿Cómo funciona este torneo?
Los partidos del Six Kings Slam se juegan a dos sets, con un eventual desempate en caso de igualdad. A diferencia de los torneos oficiales, el criterio para determinar quién inicia en semifinales no depende del ranking ATP, sino de la cantidad de títulos de Grand Slam obtenidos por cada jugador. Por esta razón, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, con seis y 24 títulos respectivamente, ingresan directamente a las semifinales, evitando la ronda previa.
El miércoles, Taylor Fritz se impuso a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4, logrando su séptima victoria consecutiva sobre el alemán. Más tarde, Jannik Sinner superó a Stefanos Tsitsipas con parciales de 6-2 y 6-3, asegurando su lugar en Semifinales para enfrentar a Djokovic.
El torneo ofrece premios significativos. Cada participante recibe 1,5 millones de dólares solo por competir. El ganador del torneo sumará 4,5 millones adicionales, alcanzando un total de 6 millones de dólares, superando incluso los premios de algunos Grand Slam, como el US Open, cuyo campeón recibe 5 millones.
Las Semifinales se disputarán este jueves en el ANB Arena de Riad. Carlos Alcaraz enfrentará a Fritz a las 10:30 a.m., mientras que Novak Djokovic jugará contra Sinner tras finalizar el primer partido. La jornada de descanso será el viernes, antes del partido por el tercer puesto y la Final programada para el sábado 18 de octubre.
Esta es la segunda edición del torneo. En 2024, Sinner derrotó a Alcaraz en la final, mientras que Djokovic venció a Rafa Nadal para quedarse con el tercer puesto. Este año, los fanáticos podrán seguir en vivo todos los partidos a través de Netflix, que transmite el torneo en directo y bajo demanda en todo el mundo.
Más allá del aspecto económico, el Six Kings Slam representa una oportunidad para ver enfrentamientos entre algunos de los mejores jugadores del tenis mundial en un formato compacto y con un sistema que privilegia a los tenistas con más títulos. La atención estará centrada en la llegada directa a semifinales de Alcaraz y Djokovic, así como en la posibilidad de un nuevo capítulo en la rivalidad entre Sinner y Alcaraz.