Tim Payne aprovecha sus ‘cinco minutos de fama’ y apunta a jugar en Sudamérica

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    Tim Payne aprovecha sus ‘cinco minutos de fama’ y apunta a jugar en Sudamérica
    Tim Payne estaría cerca de dar el salto a Sudamérica, un fenómeno viral que ha dejado la Copa Mundial 2026. FOTO: REUTERS

El defensa neozelandés, quien se convirtió en una sensación de las redes sociales durante el Mundial 2026, estaría muy cerca de fichar en Paraguay, en lo que sería el movimiento más importante de su carrera

Tim Payne pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda se volvió un fenómeno global después de que un video viral lo señalara como el jugador “menos conocido” del torneo, situación que impulsó de manera espectacular su popularidad.

El impacto fue inmediato. En apenas unos días, su cuenta de Instagram pasó de tener menos de 5 mil seguidores a superar los 5.8 millones, transformándolo en una de las figuras más mediáticas de la Copa del Mundo.

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Pero el crecimiento de Payne no se ha limitado a las redes sociales. Tras el debut de Nueva Zelanda frente a Irán, comenzaron a surgir versiones sobre un posible cambio de equipo. De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, el futbolista estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay, una de las instituciones más importantes del futbol sudamericano.

Las informaciones señalan que el acuerdo estaría prácticamente definido y que únicamente restaría formalizar la firma una vez concluya la participación neozelandesa en el Mundial. La expectativa aumentó cuando la cuenta oficial de Olimpia publicó en redes sociales un emoji de brazo fuerte acompañado de la bandera de Nueva Zelanda, mensaje que muchos aficionados interpretaron como una pista sobre la inminente contratación.

Más allá del fenómeno digital, Payne ha destacado por su desempeño dentro del terreno de juego. Su solidez defensiva, capacidad de liderazgo y regularidad han llamado la atención durante la justa mundialista, cualidades que lo han convertido en un objetivo atractivo para clubes que buscan experiencia internacional y margen de crecimiento.

De concretarse la operación, el zaguero dará el salto más importante de su trayectoria profesional y afrontará el reto de competir en uno de los clubes con mayor tradición del continente. Además, su llegada podría convertirse en uno de los fichajes con mayor repercusión mediática del año, impulsada por una historia que combina rendimiento deportivo, viralidad y un inesperado ascenso a la fama mundial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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