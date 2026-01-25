Víctor Dávila: la millonaria decepción de las Águilas del América

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 25 enero 2026
    Víctor Dávila: la millonaria decepción de las Águilas del América
    El chileno Víctor Dávila llegó con gran cartel al América, sueldazo incluido; ahora no saben para dónde mandarlo FOTO: ESPECIAL
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


América
Chile
México

Personajes


Víctor Dávila

Organizaciones


Liga MX

El chileno no ha sido para los de Coapa la solución al ataque y ahora no encuentran cómo deshacerse de él

De los fichajes de jugadores extranjeros por parte del América, destaca uno que pintaba para mucho más y aunque tuvo algunos momentos destacados, es ahora más un problema de lo que pudo haber sido una solución: Víctor Dávila.

Ahora y desde hace varios torneos, las Águilas han intentado darle salida al chileno, una inversión de entre 7 y 8 millones de dólares, pero cuyo rendimiento nunca estuvo a la altura. Hoy, el delantero chileno es apenas una opción secundaria en el ataque azulcrema, convertido en un lastre deportivo y financiero.

TE PUEDE INTERESAR: México vence 1-0 a Bolivia con gol de Germán Berterame

En Coapa tienen claro que el caso Dávila ya es un problema estructural. No solo por su escaso impacto futbolístico, sino porque ocupa una valiosa plaza de extranjero en un plantel que necesita renovarse con urgencia y abrir espacio para refuerzos de mayor jerarquía. La directiva ha intentado moverlo en más de una ventana de transferencias, pero siempre aparece un obstáculo que termina por sepultar cualquier negociación.

En las últimas horas surgió una efímera luz de esperanza cuando trascendió que Fernando “Tano” Ortiz, hoy técnico de Colo Colo, lo tendría en la mira como refuerzo. La posibilidad parecía ofrecer una salida al túnel, liberar una plaza de extranjero y descomprimir el mercado azulcrema, justo cuando América necesita oxígeno financiero y margen de maniobra. Sin embargo, la ilusión duró poco.

De acuerdo con Víctor Díaz, reportero de ESPN, el gran muro es el salario del delantero chileno. Dávila percibe alrededor de 1.5 millones de dólares anuales —cerca de 26 millones de pesos—, una cifra totalmente fuera del alcance de la mayoría de los clubes fuera de México, especialmente en Chile. Ese contrato, avalado por la propia directiva, hoy es una losa imposible de mover.

Este panorama explica por qué cada intento de salida termina en fracaso. Para que algún club se anime a llevárselo, América tendría que absorber una parte importante del sueldo o incluso rescindir el contrato, asumiendo pérdidas millonarias. En cualquiera de los escenarios, el error original en la negociación sigue pasando factura a las finanzas del club.

Así, el caso Víctor Dávila se ha convertido en el símbolo de una mala apuesta que salió carísima. América no solo cargó con un fichaje costoso y poco productivo, sino que ahora está atrapado en un contrato que nadie quiere heredar.

Y mientras no aparezca una solución creativa o dolorosa, el club seguirá quemando millones por un error que ellos mismos autorizaron y que hoy amenaza con volverse eterno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


América
Chile
México

Personajes


Víctor Dávila

Organizaciones


Liga MX

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Nuevo Laredo concentra cerca del 33% de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país.

Nuevo Laredo estrena aduana: Sheinbaum la llama ‘estratégica’ para soberanía y seguridad
Las denuncias por delitos federales en materia de hidrocarburos se dispararon 41 por ciento en 2025 respecto a 2024, al pasar de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación.

Se disparan en 41% denuncias por ordeña de hidrocarburos
Inicia la jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca, a la que se somete a Salomón Jara Cruz. Es el primer estado en la república en llevar a cabo. Afirmó que se someterá a lo que la ciudadanía determine.

Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México
Bessent dijo que Ottawa está obligada a cumplir con las obligaciones del T-MEC y se mostró favorable a imponer gravámenes a Canadá. FOTO:

Canadá asegura que no hay intención de firmar acuerdo de libre comercio con China
Personas protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis, el domingo 25 de enero de 2026.

Protestas toman Mineápolis tras muerte de un hombre a manos de federales
Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros
Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional.

SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS