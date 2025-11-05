Yankees de New York: ¿quién se va y quién se queda? Viene la limpia

Los New York Yankees quedaron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Americana tras caer (3-1) frente a los Toronto Blue Jays, en una serie donde los “Bombarderos del Bronx” sufrieron notoriamente por su pitcheo.

En los cuatro juegos disputados, la novena neoyorquina recibió 34 carreras y solo logró anotar 19, además de verse superada en el departamento de cuadrangulares por 9-4 a favor del equipo canadiense.

Aunque Aaron Judge volvió a mostrar su jerarquía, su esfuerzo no bastó para evitar la eliminación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quería perderla para siempre’: Tom Brady revela que clonó a su perrita antes de que muriera

El capitán de los Yankees lideró la ofensiva en la postemporada con un promedio de bateo de .500, siete carreras impulsadas en siete juegos y un notable desempeño ante Toronto, donde registró .600 de promedio, un home run, seis impulsadas, cuatro bases por bolas y un impresionante OPS de 1.617.

Con este nuevo fracaso en octubre, los Yankees se preparan para realizar ajustes importantes de cara a la temporada 2026, en busca de la revancha y de volver a brindar alegrías a su afición, cada vez más exigente con los resultados del equipo.

LOS QUE SERÍAN AGENTES LIBRES

Entre los jugadores que pueden irse se encuentran: el diestro Paul Blackburn, el primera base Paul Goldschmidt, el jardinero Trent Grisham, el infielder dominicano Amed Rosario, el jardinero Austin Slater, el diestro Luke Weaver, el diestro Devin Williams y el zurdo Ryan Yarbrough. Además, se espera que el jardinero izquierdo Cody Bellinger decida salirse de su contrato actual para negociar un nuevo acuerdo con la franquicia.

Según los expertos, Grisham es el único candidato que tendría sentido para los Yankees, ya que viene de una temporada en la que registró su mejor rendimiento y ahora pretende explorar la agencia libre en busca de un contrato multianual.

Los Yankees no se arriesgarán a ofrecerle semejante cifra a Weaver o a Williams. Bellinger recibió una oferta calificada de los Cachorros en el 2024 y no es elegible para recibirla nuevamente. Las ofertas calificadas se pueden hacer hasta el quinto día después de la Serie Mundial, y un jugador tiene una semana después de eso para aceptarla.