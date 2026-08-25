Acciones de Nemak subieron 11% pero guerra comercial entre Canadá-EU afectó al sector automotriz

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    Acciones de Nemak subieron 11% pero guerra comercial entre Canadá-EU afectó al sector automotriz
    GM cayó 1.1% en sus valores bursátiles y Stellantis -3.5% en la jornada del lunes 24 de agosto de 2026. VANGUARDIA

General Motors, Stellantis, entre otras automotrices salieron afectadas en sus acciones de Wall Street por conflicto económico en Norteamérica

La fabricante de autopartes de García, Nuevo León, Nemak, registró un alza en sus ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el día de ayer lunes 25 de agosto de 2026, en medio de un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y Canada con el uso del 50% de aranceles estadounidenses sobre específicas mercancías canadienses.

Nemak reportó que sus acciones amuntaron 11.01% a 3.01 pesos por título accionario, superando su desempeño desde el 20 de diciembre de 2024. Los ingresos de Nemak provienen del 53% del mercado norteamericano; 33% de mercados europeos y el 14% corresponde al resto del mundo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/representa-coahuila-el-34-de-la-inversion-automotriz-del-pais-preven-alza-en-2026-CJ22904204

En cuanto al valor de mercado, Nemak reportó una ganancia de 886 millones de pesos, para tener una capitalización total de 8 mil 860 millones de pesos.

GUERRA COMERCIAL DE EU VS CANADÁ PODRÍA COMPLICAR AL SECTOR AUTOMOTRIZ

El conflicto comercial entre Canadá y Estados Unidos, que impulso la imposición arancelaria de 50% sobre una centena de productos canadienses podrían complicar el panorama económico del sector automotriz.

GBM Research, escribieron que en la jornada bursatil de ayer, “Estados Unidos amenazó con imponer aranceles de 50% a automóviles, autopartes y acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027”.

“La medida podría mejorar la competitividad relativa de los proveedores mexicanos frente a sus pares canadienses. Sin embargo, el equipo de Análisis de GBM considera que el efecto neto para el sector automotriz sería negativo, dada la profunda integración de las cadenas de suministro en Norteamérica y el potencial incremento en costos, que podría presionar la demanda de vehículos nuevos”, precisó GBM.

LAS AUTOMOTRICES YA COMENZARON A SANGRAR

Las acciones de automotrices estadounidenses reportaron bajas en Wall Street después de comenzar la guerra comercial estadounidense-canadiense

Trump expresó en una publicación en redes sociales que los aranceles sobre todos los automóviles, camiones, piezas de automóviles y acero procedentes de Canadá aumentarán hasta la nueva tasa de 50%.

Las acciones cayeron así:

- General Motors bajó 1.1%;

- Stellantis 3.5%;

- Ford Motor Company 3.4%;

- Tesla, productora de vehículos eléctricos cayeron 3.8%;

- American Depositary Receipt (ADR) (con firmas como Honda y Toyota) también retrocedieron, 2.3 y 1.8%, respectivamente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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