Representa Coahuila el 34% de la inversión automotriz del país; prevén alza en 2026

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México
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    Representa Coahuila el 34% de la inversión automotriz del país; prevén alza en 2026
    Coahuila captó 1,335 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representa el 34.2% de la inversión automotriz directa en México. CUARTOOSCURO

Empresas automotrices de Coahuila proyectan mayor inversión en 2026, aunque alertan sobre la falta de insumos clave en la región para cumplir el T-MEC

Aunque hay cautela, la mayoría de las empresas proveedoras del sector automotriz en Coahuila espera cerrar el año con un aumento de sus inversiones y con ello incrementar sus niveles de operación, destacó Fabiola Aguilar, directora del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila.

Al ser la entidad del país líder en esta industria, Aguilar explicó durante su participación en el “Business talks: Impacto de la revisión del T-MEC en la Industria Automotriz” —organizado por Invest Monterrey— que se han dado a la tarea de hacer un diagnóstico de lo que está pasando en un entorno de aranceles y de la revisión del tratado.

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“Las empresas siguen tomando decisiones, pero lo hacen con mayor cautela y con una visión mucho más estratégica de su cadena de valor, y Coahuila llega a este momento desde una posición en donde hay una plataforma productiva muy sólida, que en el primer semestre del 2026 acumuló más de mil 335 millones de dólares de inversión automotriz, lo que representa 34.2 % de la inversión automotriz directa registrada en el país” .

“El 72 % de las empresas Tier 1 espera cerrar el 2026 sobre su presupuesto o incluso por encima de su presupuesto de producción; el 44 % espera terminar un 5 % arriba de lo presupuestado, y cuando preguntamos: ¿qué esperan respecto a su capacidad hacia el cierre de este año y el primer trimestre del 2027?, encontramos una segunda señal: el 83 % prevé mantener o incrementar su nivel de operación” .

Señalan complicaciones

En el mismo evento, Lourdes Cobos, gerente general de BorgWarner en Ramos Arizpe, señaló que en el proceso de revisión del T-MEC hay algunas inquietudes para sustituir importaciones y con ello reducir el pago de aranceles, como es el hecho de que no están encontrando en ningún país de América del Norte algunos componentes críticos para la operación de las empresas.

La también presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila ejemplificó que es el caso de la compañía que representa, la cual requiere de ciertas tecnologías que solo están instaladas en Asia y en Europa.

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“No tenemos ni como país ni como región, ni en EE. UU. ni en Canadá, una tecnología así, y yo creo que tampoco la quisieran instalar porque estamos hablando de inversión en die casting, del cual tuve la oportunidad de visitar a los proveedores en Asia, y no creo que EE. UU. quiera poner ese tipo de tecnologías acá porque es muy costoso, el desarrollo lleva años y años, y esos años no los tenemos” .

Al respecto, Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León ( CLAUT ), dijo que hay mucha inversión que la industria automotriz necesita desarrollar en América del Norte porque aquí no existe, y ese es el gran reto.

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