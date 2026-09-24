Actividad económica de México aumentó un 3.4% a tasa anual en julio

El organismo detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó gracias al avance del 4% en las actividades terciarias y del 2.7% en las secundarias y pese a la caída del 1.1% en las primarias.

La actividad económica de México aumentó un 3.4% interanual en julio de 2026, impulsada por un avance en los sectores secundario y terciario, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro de las actividades primarias, la agricultura cayó un 3.3%, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 2.7%.

En las secundarias, la minería se elevó un 1.6%; la manufactura subió un 1.6%; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica también se elevó un 0.6% y la construcción remontó un 7.3%.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó un 13% y el comercio al por menor avanzó un 3.6% respecto al año anterior.

POR ACTIVIDADES PARTICULARES

También avanzaron los servicios de salud y de asistencia social (2.5%), al igual que los servicios financieros y de seguros (1.4%), mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación cayeron un 4.3%.

En tanto, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas se contrajo un 2%.

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales-, el IGAE se elevó un 0.8% mensual en julio.

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

En 2025, la economía mexicana creció 0.6% anual y 1.8% en el cuarto trimestre del año.