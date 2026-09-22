México: pierde fuerza actividad económica en agosto; avanza 0.14%

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    México: pierde fuerza actividad económica en agosto; avanza 0.14%
    El jueves 24 de septiembre el Inegi dará a conocer las cifras del IGAE correspondientes al mes de julio del presente año. Diego Hernandez Romero
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Los cambios en la dinámica mensual entre los componentes del Indicador Oportuno de la Actividad Económica se evidenció también en la variación anual de los servicios

Debido al menor ritmo de crecimiento en los rubros que lo integran, en agosto pasado, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del País presentó un aumento mensual de solo 0.14 por ciento, desde 0.61 por ciento contabilizado en el séptimo mes de este año.

Por actividades, las terciarias o de servicios fueron las que tuvieron una moderación más significativa en su dinámica, al pasar de un alza mensual de 0.61 por ciento en julio de 2026 a 0.13 por ciento en agosto, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/dinero/suma-siete-caidas-consecutivas-personal-ocupado-de-empresas-comerciales-mayoristas-de-mexico-KC23655807

A tasa mensual, las actividades secundarias o industriales perdieron fuerza en su ritmo, al aumentar 0.17 por ciento en agosto frente a 0.45 por ciento en julio.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias.

La moderación en la dinámica mensual entre los componentes del IOAE se evidenció también en la variación anual de los servicios y, en consecuencia, en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica.

Según la información del instituto, a tasa anual, el IOAE de México pasó de una cifra de 2.85 por ciento en julio a 2.50 por ciento en el mes siguiente, lo que sugiera una ligera desaceleración.

Aunque aminoraron el paso a tasa anual, en el octavo mes de 2026, las actividades terciarias repuntaron 2.61 por ciento y acumularon 66 meses con avances consecutivos.

La actividad industrial, en tanto, mejoró su marcha de un incremento de 2.42 por ciento en julio a 2.70 por ciento en el mes siguiente.

https://vanguardia.com.mx/dinero/van-siete-caidas-seguidas-del-personal-ocupado-del-sector-servicios-en-mexico-y-coahuila-replica-tendencia-JB23661080

El Inegi explica que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

El IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, en tanto, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

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