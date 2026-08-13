Acusa EU triangulación de exportaciones chinas vía México

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    Acusa EU triangulación de exportaciones chinas vía México
    Afirman que las empresas chinas han podido financiar plantas de manufactura locales, lo cual beneficia a los países implicados en la triangulación de mercancías. ESPECIAL.

La Casa Blanca señaló que exportadores chinos han aprovechado el trato diferencial en aranceles para hacer transbordo de mercancías y beneficiarse de menores tasas

CDMX.-China ha logrado colocar sus exportaciones a través de la triangulación entre unos 40 países, incluido México, aprovechando las preferencias arancelarias a partir de los cambios comerciales ordenados por Donald Trump.

Fue en el informe “La gran estafa del transbordo”, que se manifestó “Cada dólar perdido a causa de esta gran estafa de transbordo es un dólar robado a los trabajadores, fabricantes y contribuyentes estadounidenses.

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“Cuando fuentes de alimentación, paneles de control, láminas de aluminio, válvulas, plásticos o componentes de mobiliario se desvían desde China a través de México, Vietnam, Malasia, Polonia o los Emiratos Árabes Unidos, se destruyen o reducen empleos en Milwaukee, Cleveland, Toledo, Hickory, Phoenix, Youngstown y docenas de otras comunidades manufactureras de Estados Unidos”, añadió el reporte elaborado por la oficina de Peter Navarro.

Bajo esta premisa, Estados Unidos cuestionó que incluso bajo el T-MEC, China puede exportar a una tasa de cero por ciento.

“Si se canalizan a través de México o Canadá y se obtiene indebidamente el trato preferencial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el arancel específico para China puede reducirse a cero”, cuestionó la oficina comercial.

Así, para la Casa Blanca el mayor riesgo radica entre los socios T-MEC, ya que los envíos desde otras latitudes al menor incluirían el pago de un arancel determinado.

En el informe, en donde además se señalan países como Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea, India, Japón, entre otros considerados de los principales socios comerciales de Estados Unidos, se apuntó que esta triangulación de envíos es un negocio global que reduce drásticamente la tasa de aranceles que deben ser pagados.

“China mantiene el acceso al mercado estadounidense mientras sus socios captan una parte de la ganancia derivada de la evasión arancelaria.

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