Subsidio a Metrorrey se dispara 77%, pero fallas y saturación ahogan el servicio

Pese a que la tarifa sube 10 centavos mensualmente y en lo que va de la administración del gobernador Samuel García ya se ha disparado 120 por ciento, el Gobierno del Estado subió 77 por ciento el subsidio a Metrorrey en lo que va del año. De enero a marzo, las aportaciones estatales fueron de $290,243,344 pesos, de acuerdo con el primer informe financiero del organismo. Este monto casi duplica los $164,200,061 pesos que el Estado transfirió a Metrorrey en los primeros tres meses del 2025.

Aunque tan solo en el primer trimestre del año recibió $126,043,283 pesos más en subsidios, este servicio de transporte colectivo sigue exhibiendo saturación y fallas en su infraestructura. Apenas el pasado 8 de mayo, una falla eléctrica en plena hora pico dejó atrapados a decenas de usuarios en vagones de un tren de la Línea 1, lo que ocasionó que forzaran las puertas para escapar del intenso calor y, además, se pusieran en riesgo al descender caminando por el viaducto, todo sin el auxilio de personal oficial. En su informe financiero, Metrorrey admite que los recursos que ingresan por las tarifas no alcanzan para la operación del servicio y deben echar mano de los subsidios estatales. ”Los ingresos de gestión generados no logran cubrir la necesidad del gasto de funcionamiento operativo del organismo en su totalidad”, señala el documento. El organismo detalló que el déficit operativo ascendió a $87,415,012 pesos en los primeros tres meses del año, monto que representa 87 por ciento más respecto al mismo período del 2025. ”Se pudo hacer frente al diferencial”, añade, “con las transferencias por concepto de gasto corriente realizadas a Metrorrey por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado”. Metrorrey informó que las aportaciones estatales fueron utilizadas en gasto corriente, servicio de la deuda y proyectos del Programa Estatal de Inversión.

Los subsidios estatales crecieron a pesar de que el organismo reportó ingresos por $389,213,469 pesos, un alza del 8 por ciento respecto al mismo período del año pasado. Estos recursos abarcan las tarifas de Metro y Transmetro, así como la renta de locales comerciales, venta de tarjetas y otros rubros. Asimismo, el aumento en los subsidios este año mantiene la tendencia del Gobierno emecista, que los incrementó 104 por ciento el año pasado, aunque Abraham Vargas, titular de Metrorrey, había prometido equilibrar las finanzas para mayo del 2025.

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