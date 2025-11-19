AHMSA enfrenta retrasos en la venta de sus activos valuados en más de mil 326 mdd

Debido a que el proceso judicial no ha concluido, la venta de los activos Altos Hornos de México (AHMSA) en Coahuila, no se ha formalizado, lo que ha dejado a la industria del acero en riesgo de una crisis

Según el expediente concursal, AHMSA tiene activos por mil 326 millones de dólares para cubrir adeudos laborales y pagar a más de mil 700 acreedores, pero las condiciones del mercado han frenado el cierre de la operación pese al interés de consorcios nacionales y extranjeros.

“El problema no es solo financiero, sino de confianza y viabilidad (...) la reactivación de AHMSA requiere inversiones millonarias en modernización, energía y procesos ambientales, lo que hace que muchos inversionistas midan con cautela el riesgo frente al retorno potencial”, dijo Rodrigo Aliphat, profesor investigador titular del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), desde su cese operativo en 2023, la compañía dejó de abastecer a la construcción, el sector automotriz y el de infraestructura, lo que provocó un alza de hasta 18 por ciento en los precios del acero en el mercado nacional.

“Hoy no podemos mantener la cantidad de acero necesario para abastecer a la industria nacional, lo que implica que industrias como la automotriz, la de construcción, de infraestructura e incluso la eléctrica, podrían tener severas dificultades en su producción”, añadió el investigador del CIDE.

Lo anterior se da debido a que la compañía era uno de los principales abastecedores de acero plano y estructural del país

Explicó que, aunque las siderúrgicas que operan en México no están al 100 por ciento, su capacidad ociosa es insuficiente para sustituir el volumen perdido.

Cabe destacar que Altos Hornos de México contaba con una capacidad instalada de más de 4 millones de toneladas anuales,

En el país operan firmas como Ternium, ArcelorMittal México, Deacero, Tyasa (Talleres y Aceros), Grupo Simec, Villacero y Tenigal.

Impactan aranceles de EU

La preocupación por los aranceles impuestos por Estados Unidos, se ha sumado en las últimas semanas, los cuales impactan a la industria siderúrgica nacional y hacen menos atractiva la compra de una planta.

La preocupación por los aranceles se suma la de los acreedores: el avalúo de los activos de AHMSA y MINOSA, mil 326 millones de dólares, es 302 millones menor que la deuda con acreedores y más de 15 mil trabajadores.

El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez en su comparecencia ante el Senado, resaltó que los aranceles impuestos por Donald Trump podrían afectar la venta de estos activos, lo que podría retrasar o complicar aún más el proceso.

A un año de declararse en quiebra, la empresa que en su momento fue propiedad de Alonso Ancira, espera vender equipos clave como el Normalizado, Molino Steckel y el Horno Eléctrico en conjunto a empresas como Villacero, Ternium o DeAcero, quienes se mantenían en la lista de los compradores interesados.

Por otro lado el cierre de Altos Hornos de México amplió el déficit y ha obligado a depender más de acero asiático, complicando la exportación de productos terminados a Estados Unidos.

Ante la demora, autoridades locales de Coahuila han insistido en que el proceso debe acelerarse, al considerarlo vital para la economía regional, donde más de 15 mil empleos directos e indirectos dependen del renacimiento de la siderúrgica.

Con información de El Financiero