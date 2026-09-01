Analistas privados aumentan al 1.25% la previsión de crecimiento de México para 2026

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    Analistas privados aumentan al 1.25% la previsión de crecimiento de México para 2026
    Por otro lado, el pronóstico de la inversión extranjera directa (IED) decreció a una proyección de 41 mil 43 millones de dólares desde una anterior de 41 mil 560 millones de dólares. ESPECIAL.

Afirman que aspectos como gobernanza, las condiciones externas y las condiciones económicas internas podrían obstaculizar el progreso

CDMX.- Especialistas del sector privado aumentaron al 1.25% el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1.11%, según indicó este martes la octava encuesta mensual a especialistas sobre los principales indicadores de la economía del Banco de México (Banxico).

No obstante, la previsión para 2027 empeoró de forma ligera al pasar de 1.79% a 1.75%, de acuerdo con la media de los 41 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central, entre el 18 y el 26 de agosto.

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Estas proyecciones se difunden después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmara que la economía mexicana creció un 2.1% interanual y un 1.4% trimestral en el segundo trimestre de 2026, tras haberse contraído un 0.3% en los primeros tres meses del año, su peor desempeño trimestral desde finales de 2024.

Por otro lado, los expertos mejoraron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 3.88%, desde un 3.92% anterior.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación se elevara al 3.26% en la primera quincena de agosto.

Para 2027, los especialistas mantuvieron la proyección de la inflación al 3.85%, igual que el mes precedente, aunque aún por encima de la meta del 3% del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza (41%), las condiciones externas (26%) y las condiciones económicas internas (25%).

A nivel particular resaltaron la política de comercio exterior (15%), la inseguridad pública (15%), la ausencia de un cambio estructural en México (10%), otros problemas de falta de Estado de derecho (8%), la debilidad del mercado interno (7%), la corrupción (7%) y la incertidumbre política interna.

Los analistas mejoraron la perspectiva del tipo de cambio al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2026 en 17.54 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 17.82 pesos por dólar.

Para 2027, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 18.10 unidades por dólar, menor al estimado de 18.38 del mes anterior.

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