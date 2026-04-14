Analiza GM fabricar autos con socios chinos en México ante nuevos aranceles
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La armadora con presencia en Coahuila está en conversaciones para sortear la guerra arancelaria de EU contra el sector
CDMX.- La empresa conjunta de GM (General Motors) en China, SAIC-GM-Wuling (SGMW), se encuentra en negociaciones avanzadas para comenzar a fabricar vehículos en México, luego de la introducción de nuevos aranceles a las importaciones al país que entraron en vigor a principios de año.
“General Motors y sus socios chinos están en conversaciones avanzadas para fabricar vehículos en México, un giro estratégico que establecería una temprana base de producción respaldada por China en Norteamérica, mientras los fabricantes de automóviles sortean la escalada de la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump”, señaló el sitio especializado Automotive News.
La información es atribuida a Huang Yaosong, subdirector general ejecutivo de SAIC-GM-Wuling, quien en marzo lideró una delegación que visitó el centro de ingeniería y la planta de fabricación de GM en Toluca, México.
#WeeklyRoundup: General Motors, SAIC-GM-Wuling eye Mexico output; Mazda halts exports; transit crisis deepens.#MexicoBusinessNow #MexicoBusiness #MexicoBusinessNewshttps://t.co/GjaX9neCON— Mexico Business News (@MXBusinessNews) April 10, 2026
Durante su visita a la planta, la delegación revisó sus operaciones, la gestión de calidad y los servicios postventa, identificando áreas para la optimización del producto y la mejora técnica, mencionó el portal Automotive Logistics.
“Se entiende que la empresa conjunta, tras haber evaluado a México como una base de fabricación potencial, se encuentra en conversaciones avanzadas para fabricar vehículos en México”, se informó.
Huang dijo que esperan que el nuevo proyecto se convierta en un importante motor de crecimiento empresarial a futuro.