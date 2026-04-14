Analiza GM fabricar autos con socios chinos en México ante nuevos aranceles

CDMX.- La empresa conjunta de GM (General Motors) en China, SAIC-GM-Wuling (SGMW), se encuentra en negociaciones avanzadas para comenzar a fabricar vehículos en México, luego de la introducción de nuevos aranceles a las importaciones al país que entraron en vigor a principios de año.

“General Motors y sus socios chinos están en conversaciones avanzadas para fabricar vehículos en México, un giro estratégico que establecería una temprana base de producción respaldada por China en Norteamérica, mientras los fabricantes de automóviles sortean la escalada de la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump”, señaló el sitio especializado Automotive News.