Ante realización de eventos, hoteleros esperan ingresos por 2.5 mdp; el 70% generados por Rodeo Fest Saltillo

Dinero
/ 14 octubre 2025
    Ante realización de eventos, hoteleros esperan ingresos por 2.5 mdp; el 70% generados por Rodeo Fest Saltillo
    Raúl Rodarte Leos indicó que espera que se supere la ocupación hotelera en la entidad y llegue hasta un 65%. FOTO: REBECA RAMÍREZ/ VANGUARDIA.

Además se suma gasto estimado diario que tiene un visitante en la ciudad se estima entre los mil 500 a 2 mil pesos diarios

Los eventos que este fin de semana se estarán realizando en Saltillo generarán en los hoteles una ocupación de hasta mil cuartos por noche e ingresos hoteleros por 2.5 millones de pesos, señaló el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos.

El Rodeo Saltillo se estará realizando del 17 al 19 de octubre, el Brujas Fest 2025 será el 18 de octubre y ese mismo día se tendrá también la Pelea de Robots, de estos eventos se contempla que genere el Rodeo Saltillo hasta un 70% de esa ocupación de fin de semana.

Agregó que la ocupación promedio de fin de semana es de un 40 a 45%, sin embargo, ante estos eventos se espera que supere el 60 a 65%, ya que esos tres días se ocuparían de 800 a mil habitaciones de hotel y se generarían esos ingresos hoteleros de 2 a 2.5 millones de pesos.

Se espera que llegue principalmente visitantes del interior el estado, aunque también de Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas, sobre todo porque acudirán al rodeo, en este último además de los equipos que participarán en las diferentes actividades, también está la proveeduría que participa, así como artistas, entre otros.

Informó que a los ingresos hoteleros habrá que sumar lo demás gastos que realicen los visitantes en la ciudad.

ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Para este último trimestre del año hay todavía 15 eventos más por realizarse en la ciudad, a los que se contempla genere entre 15 a 20 mil visitantes y una derrama económica de 8.5 a 10 millones de pesos en tema de hospedaje, aunque sumando los demás gastos del visitante, la derrama económica se va a los 25 a 30 millones de pesos.

Cabe destacar que entre los eventos que faltan hay deportivos de basquetbol, futbol y voleibol, así como de sustentabilidad e innovación, carreras, el evento de altar de muertos y el evento de conquistadoras de la Comunidad Cristiana, entre otros.

