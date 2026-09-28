Apertura de nueva tienda de Mayco en Saltillo será en el mes de octubre

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    Apertura de nueva tienda de Mayco en Saltillo será en el mes de octubre
    Apertura de nueva tienda de Mayco en Saltillo será en el mes de octubre
    Además se informó que la Expo Tiendita Mayco se llevará a acabo el 8 de octubre en el Auditorio Saltillo. REBECA RAMÍREZ

El negocio representa una inversión de 18 millones de pesos y será la número 17

En el mes de octubre será cuando se realice la apertura de la nueva tienda de Mayco que se ubica en la entrada del Fraccionamiento Residencial Foret al sur de Saltillo, la cual representa una inversión de 18 millones de pesos y entre 2.5 a 3 millones de pesos en inventarios.

En abril pasado la empresa mayorista de abarrotes y proveedora de tiendas de la esquina no solo en la Región Sureste, sino también en Concha del Oro, Zacatecas y en San Rafael, Nuevo León, daba a conocer la construcción de la nueva tienda.

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Ahora, el gerente de Ventas de Mayco, Eduardo Ibarra, informó que en octubre se llevará a cabo la apertura de la nueva tienda, será la número 17 de la empresa y generará siete empleos, los que ya fueron contratados y se están capacitando en la tienda ubicada enfrente de la Central de Autobuses.

Indicó que no será la única inversión, para octubre de 2027 tienen contemplado la apertura de otra tienda más, aunque ahora por el penal de Saltillo, es decir, por la salida a la carretera a Torreón.

Agregó que la proyección que tienen es la apertura de una tienda en octubre de cada año y a nivel local comentó que dan servicio a 4 mil tienditas, mientras que el universo con el que se cuenta con 8,500 a 9 mil tienditas.

AFECTA RECESIÓN A TIENDITAS

Este año esperaban un crecimiento de 10% en las ventas, sin embargo, añadió que se han quedado en un 6%, lo anterior, debido a la recesión que ha afectado el poder adquisitivo de los clientes, quienes presentan una contracción de un 4 a 5%, aunque añadió que han tratado de mantener los precios bajos.

Pero también se ha dado el cierre de algunas tienditas y aunque no especificó el número, estimó que estos casos se han dado más por el área de Mirasierra.

EXPO TIENDITA

En rueda de prensa se presentaron los pormenores de la Expo Tiendita Mayco que se llevará a acabo el 8 de octubre en el Auditorio Saltillo, se contará con una participación de 30 marcas y se espera la asistencia de mil tenderos, será de 9 de la mañana a 8 de la noche.

Se estarán ofreciendo descuentos adicionales de 20 a 25%, asimismo los productos que adquieran los tenderos, les será llevado sin costo alguno a su domicilio; asimismo se sortearán premios para ellos.

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