Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista

ESPAÑA- Ayer, 20 de noviembre se celebra el ‘Día de usar menos cosas’, una jornada con la que se intenta reflexionar sobre lo que realmente necesitamos, quizás como anticipación a eso conocido como Black Friday, la explosión mundial del consumo.

La antropología siempre ha estudiado con asombro la idiosincrasia de los bosquimanos pertenecientes a los pueblos indígenas más antiguos del sur de África. Cuando algún joven de la tribu bosquimana, cazaba una pieza para comer y era muy grande, los ancianos, en vez de alabarle, le restaban importancia y ante él, minimizaban el tamaño de la presa, utilizando expresiones como: “Pues no es tan grande”, “parece pequeño”.

Esto desalentaba al joven para que quisiera ganarse la admiración de la tribu cazando numerosas piezas de gran tamaño. Los bosquimanos son cazadores recolectores y, sólo de vez en cuando, cazan piezas grandes para comérselas.

Los ancianos saben de sobra que, en su hábitat, si se dedicaran a cazar a los grandes animales, en poco tiempo toda la carne disponible desaparecería, esquilmando los pocos recursos de los que disponen y con los que están acostumbrados a vivir. La mayor parte de la comunidad bosquimana habita en el desierto del Kalahari, en Botsuana y Namibia. Este ejemplo, quizás un poco extremo, pues los bosquimanos viven en el desierto, se puede aplicar también a nivel global para toda la humanidad.

Aunque no parezca desde la perspectiva occidental de opulencia, con las grandes cadenas de comercio proporcionando todo necesario, cada vez de manera más rápida, el planeta tiene recursos limitados para una población que no para de aumentar.

En sólo seis décadas, se han multiplicado más de dos veces y media las personas que habitan en este planeta, pasando de algo más de tres mil millones, a los más de ocho mil millones. Si continúa esta tendencia se superará la cifra de más de diez mil millones de habitantes.

Intelectuales de reconocido prestigio, están dando la voz de alarma ante la necesidad de llevar una vida más tranquila, más en contacto con la naturaleza y con el resto de personas, sin depender de tantas cosas materiales.