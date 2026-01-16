Aranceles generaron la caída de hasta un 11% en el consumo de acero

Dinero
/ 16 enero 2026
    Aranceles generaron la caída de hasta un 11% en el consumo de acero
    Destacaron la existencia de incertidumbre en todo el mundo y no solo México, lo que ha afectado a las producción de las industria. FOTO: ESPECIAL.

Las cámaras empresariales destacaron la preocupación que existe en torno a la revisión del T-MEC y su definición en cuanto a las reglas de origen

CDMX.-La imposición de aranceles al sector del acero ha provocado caída de entre 10 y 11 por ciento de su consumo en México.

Entrevistado al término de una reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Guillermo Vogel, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), advirtió que la industria “está tosiendo” con un 11 por ciento de caída.

TE PUEDE INTERESAR: Bajó la inversión en capital fijo 5.8 por ciento en octubre de 2025 a tasa anual

En este sentido se pronunció Máximo Vedoya, también vicepresidente de la Cámara, ya que mencionó que la industria está muy afectada por la imposición de aranceles.

“Hasta noviembre, la industria tenía una caída, pero creo que era del 10 por ciento del consumo de acero en México. Está muy afectada por los aranceles en Estados Unidos”, señaló Vedoya, quien también es director general de Ternium.

Aseguró que en la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además de que debe haber unidad en el gremio empresarial.

“Acá lo importante es llegar a una buena discusión en el tema. Creo que esa debería ser la prioridad, creo que el Gobierno de la Presidenta tiene muy claro esa prioridad y bueno, estamos tratando entre todos de llegar a un buen puerto. Tenemos que ponernos toda la camiseta de México y tratar de juntos negociar lo mejor posible y que haya un trabajo o un esfuerzo de todos para llegar a una buena conclusión”, manifestó Vedoya.

El líder empresarial reconoció que hay incertidumbre de cara a la revisión del tratado este año.

“Por supuesto que hay incertidumbre en todo el mundo, por lo que está pasando y eso obviamente afecta a México”, consideró.

Temas


Dinero
Economía
ACERO

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local