Aumenta 4.9% el costo de vivienda en México: Banorte

CDMX.- Los precios de la vivienda en México aumentaron 4.9 por ciento a tasa anual durante noviembre de 2025, impulsados de manera general por el alza en el mercado inmobiliario y la dinámica de los ingresos de los trabajadores, reveló el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI).

De acuerdo con el informe mensual de la institución financiera, en noviembre el precio promedio de la vivienda en el País se ubicó en 31 mil 397 pesos por metro cuadrado, lo que representó un incremento de 0.2 por ciento respecto al mes previo.

Al analizar 15 entidades federativas, la Ciudad de México alcanzó un precio promedio de 57 mil 975 pesos por metro cuadrado, lo que la consolidó como la entidad con el valor más alto del País.

En contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, con 18 mil 335 pesos por metro cuadrado, lo que refleja la marcada disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del País.

Esta discrepancia, explicó el indicador, se debe a diversos factores, entre ellos la ubicación de los inmuebles, la demanda del mercado y las características físicas de las viviendas.