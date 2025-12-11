Aumenta 4.9% el costo de vivienda en México: Banorte

Dinero
/ 11 diciembre 2025
    Aumenta 4.9% el costo de vivienda en México: Banorte
    La Ciudad de México es la entidad con los precios más altos en la vivienda; en el segundo sitio se ubica Nuevo León, de acuerdo al ranking de Banorte, en donde no aparece Coahuila. Foto: Reforma

El precio promedio de una casa en México es de 31 mil 397 pesos por metro cuadrado

CDMX.- Los precios de la vivienda en México aumentaron 4.9 por ciento a tasa anual durante noviembre de 2025, impulsados de manera general por el alza en el mercado inmobiliario y la dinámica de los ingresos de los trabajadores, reveló el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI).

De acuerdo con el informe mensual de la institución financiera, en noviembre el precio promedio de la vivienda en el País se ubicó en 31 mil 397 pesos por metro cuadrado, lo que representó un incremento de 0.2 por ciento respecto al mes previo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo necesitará el doble de vivienda en 25 años; quedan 4 mil hectáreas

Al analizar 15 entidades federativas, la Ciudad de México alcanzó un precio promedio de 57 mil 975 pesos por metro cuadrado, lo que la consolidó como la entidad con el valor más alto del País.

En contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, con 18 mil 335 pesos por metro cuadrado, lo que refleja la marcada disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del País.

Esta discrepancia, explicó el indicador, se debe a diversos factores, entre ellos la ubicación de los inmuebles, la demanda del mercado y las características físicas de las viviendas.

La mayoría de las entidades analizadas registraron variaciones mensuales positivas. Hidalgo destacó como el estado con el mayor crecimiento en el periodo, con una tasa de 1.6 por ciento.

En tanto, Nuevo León fue la entidad con la mayor disminución anual en el valor de las propiedades, con una caída de 0.8 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Vivienda Bienestar 2025 de Conavi: casas de 600 mil pesos con 0% de interés para quienes no tienen Infonavit ni Fovissste

El reporte detalló que la mayor demanda a nivel nacional se mantiene en los departamentos, con una participación de 54 por ciento, mientras que las casas representan 46 por ciento del total de la demanda.

En cuanto a la antigüedad de los inmuebles, el informe señaló que los precios por metro cuadrado se ubicaron en 37 mil 136 pesos para la vivienda en construcción y en 33 mil 693 pesos para la vivienda nueva, durante el undécimo mes del año.

Temas


Carestía
Inflación
viviendas

Localizaciones


México

Organizaciones


Banorte

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países

Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países
La iniciativa privada felicita al alcalde y expresa su disposición de seguir trabajando en conjunto con el Municipio.

Aprueban empresarios primer año de la administración de Javier Díaz en Saltillo

Las cuadrillas municipales trabajan para mantener los espacios seguros, dignos y funcionales para las familias

Saltillo: Refuerzan limpieza y mantenimiento en plazas y áreas verdes de la colonia Girasol
Eliud Aguirre, titular de Salud en Coahuila, habló de la aplicación de pruebas de VIH.

Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila
El acompañamiento no termina a los 18 años, afirmó la Presidenta Honoraria del DIF.

DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años
La fuerza del acarreo

La fuerza del acarreo
Gobierno controlador

Gobierno controlador
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte