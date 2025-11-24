Aumenta 6.1% recaudación de impuestos al cierre de octubre

Dinero
/ 24 noviembre 2025
    Aumenta 6.1% recaudación de impuestos al cierre de octubre
    El impuesto sobre la renta (ISR) fue el que mayor recaudación dejó con 2 billones 441 mil 850 millones de pesos, seguido por el IVA con más de un billón de pesos. FOTO: CUARTOSCURO.

El SAT informó que del monto total 4.4 billones de pesos correspondieron a la recaudación de impuestos

CDMX.- Los ingresos totales del gobierno federal ascendieron a un poco más de 5 billones de pesos al cierre del mes de octubre en México, lo que significó un aumento de casi 8% en comparación a los primeros 10 meses del 2024.

Lo anterior fue informado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien especificó que de ese monto, 4.4 billones de pesos correspondieron a la recaudación de impuestos, con lo que se obtuvo un alza de 6.1% respecto a enero-octubre del año pasado.

La mayor contribución de los pagadores de impuestos fue por medio del impuesto sobre la renta (ISR) con 2 billones 441 mil 850 millones de pesos, el cual resultó en un monto mayor en 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024, con lo cual fue un incremento de 5.4% en términos reales.

En el caso del impuesto al valor agregado (IVA) se obtuvieron 1 billón 254 mil 587 millones de pesos, lo que significa un aumento de 105 mil 401 millones, en comparación con los mismos meses del año anterior y un crecimiento real del 5.2%.

Este impuesto se colocó en el segundo lugar con mayor recaudación de ingresos.

Por su parte, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) dejó recursos por 556 mil 999 millones de pesos en el periodo referido.

Según el SAT, fueron ingresos 5.7% mayores a los que entraron a las arcas federales sobre el mismo lapso del 2024, lo que en términos absolutos son 49 mil 502 millones de pesos más.

Cabe recordar que en la mayor parte del año el gobierno federal tiene en ceros el estímulo fiscal que otorga a los consumidores de combustibles por medio del IEPS, es decir que, al no dar un subsidio a las gasolinas y diésel, es una ganancia de ingresos públicos.

Por eso, los ingresos totales de más de 5 billones de pesos traen un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a lo contabilizado en los 10 primeros meses de 2024.

De esa manera, se superó en 102.5% lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso para el ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), el SAT tiene previsto recaudar 5.5 billones de pesos en impuestos para finales del 2025.

