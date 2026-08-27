Baja tasa de desocupación a 2.71% en julio en México

CDMX.-En julio de 2026, en comparación mensual, la Tasa de Desocupación (TD) en México bajó 0.09 puntos porcentuales a 2.71 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

La TD en mujeres aumentó mensual de 0.03 puntos porcentuales a 3.02 por ciento de la fuerza laboral, medida por la PEA, y la de hombres descendió 0.18 puntos a 2.52 por ciento, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Sin ajuste estacional, la Tasa de Desocupación fue de 2.90 por ciento de la PEA con cifras originales, 0.13 puntos porcentuales más que en el séptimo mes de 2025, por lo que un millón 813 mil 431 personas formaron parte de la desocupación, lo que significó un avance anual de 79 mil 412.

Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), con cifras originales, aumentó 0.08 puntos porcentuales respecto a igual mes de 2025, a 56.20 por ciento de la población ocupada en julio de este año, su cifra más elevada en 55 meses.

De este modo, 34 millones 143 mil 28 personas se ocuparon en la informalidad.

Así, en comparación anual, en julio de 2026, la población ocupada en la informalidad laboral se incrementó en 22 mil 586 personas respecto al mismo mes de 2025, mientras en el sector formal, se cancelaron 67 mil 938 plazas.

Por esta combinación, al cierre de julio, a nivel nacional, la población ocupada reportó una reducción anual de 45 mil 352 personas a 60 millones 756 mil 805.

Con datos ajustados por estacionalidad también se confirma el aumento en la informalidad, pues la TIL se elevó tanto en términos mensuales (0.52 puntos porcentuales) como anuales (0.05 puntos), al quedar en julio en 55.64 por ciento de la población ocupada, su cifra más alta en 49 meses.

El avance de la TIL fue impulsado por el repunte anual de 1.11 puntos en la Tasa de Ocupación en el Sector Informal en julio a 30.67 por ciento de la población ocupada y de 0.58 mensual.

El instituto explica que la población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan.

Se incluyen -además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o en el sector informal- otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

En el caso de la Tasa de Subocupación (TS), en julio fue de 6.44 por ciento de la población ocupada, 0.09 puntos porcentuales menos que en junio y 0.65 por debajo de lo contabilizado en el séptimo mes del año pasado.

Con datos originales, la TS descendió 0.69 puntos porcentuales a 6.65 por ciento de la población ocupada, es decir, se ubicaron en el subempleo 4 millones 42 mil 164, lo que se reflejó en una reducción anual de 420 mil 830.

La población subocupada tiene que ver con las personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda.