Bajó la confianza del consumidor a nivel anual en diciembre de 2025: Inegi
La ENCO detectó una diferencia de 2.4 puntos porcentuales en el Indicador de Confianza del Consumidor con respecto al mismo periodo de 2024
El indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se redujo 2.4 puntos porcentuales en diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024 al resultar en 44.7 puntos, así lo observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel mensual, el ICC aumentó 0.6 puntos con respecto a noviembre de 2025, por lo que la percepción de las y los consumidores sobre la economía del hogar y nacional aumentó de noviembre a diciembre de 2025, con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
El ICC está compuesto por el promedio de 5 componentes principales:
- Situación económica actual de las y los integrantes de los hogares del país respecto a la de hace un año;
- Situación económica esperada de los hogares dentro de 12 meses frente a la actual;
- Situación económica presente del país respecto a la de hace un año;
- Situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual;
- Posibilidades en el momento actual de las y los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras.
Todos los componentes anteriores -a excepción de “posibilidades... para realizar compras”- tuvieron diferencias negativas en diciembre de 2025 comparándose con el mismo periodo de 2024.
Los componentes con mayor declive porcentual en diciembre pasado fueron “Situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual” y “Situación económica presente del país respecto a la de hace un año”, reduciéndose 6.9 y 4.3 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2024.
INDICADORES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCO
Los indicadores complementarios de la ENCO con mayores diferencias entre diciembre de 2025 y el mismo mes de 2024 fueron los siguientes:
- Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses (- 2.4 puntos)
- Situación económica personal esperada dentro de 12 meses comparada con la actual (- 2.2 puntos)
- ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o remodelar una casa en los próximos 2 años? (- 2.1 puntos)
La ENCO se realiza desde 2001 y “permite obtener información estadística sobre qué tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familia y la del país”.