Bajó la confianza del consumidor a nivel anual en diciembre de 2025: Inegi

El indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se redujo 2.4 puntos porcentuales en diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024 al resultar en 44.7 puntos, así lo observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel mensual, el ICC aumentó 0.6 puntos con respecto a noviembre de 2025, por lo que la percepción de las y los consumidores sobre la economía del hogar y nacional aumentó de noviembre a diciembre de 2025, con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

El ICC está compuesto por el promedio de 5 componentes principales:

- Situación económica actual de las y los integrantes de los hogares del país respecto a la de hace un año;

- Situación económica esperada de los hogares dentro de 12 meses frente a la actual;

- Situación económica presente del país respecto a la de hace un año;

- Situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual;

- Posibilidades en el momento actual de las y los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras.