Inversión pública de México sufre el mayor recorte desde 1995

México
/ 6 enero 2026
    Esto despierta el temor a afecciones sobre el crecimiento económico del país frente al mundo. Cuarto Oscuro

De enero a noviembre de 2025, último período reportado por Hacienda, el gasto en inversión pública de México fue de 685 mil 348.9 millones de pesos, reduciendo un 27.5% real anual.

El Gobierno federal continúa con el proceso de consolidación fiscal, sacrificando el gasto en inversión pública, lo que afectará el crecimiento económico del país, advirtieron expertos.

De enero a noviembre de 2025, último período reportado por la Secretaría de Hacienda, el gasto en inversión pública fue de 685 mil 348.9 millones de pesos, una reducción de 27.5 por ciento real anual.

Este monto ya viene de una contracción histórica en la inversión física pública, pues en el periodo de enero a mayo de 2025 el gasto destinado a este rubro disminuyó un 29 por ciento real anual, lo que significó en ese momento el mayor recorte desde 1995.

La inversión física es el gasto que realiza el Gobierno en infraestructura para desarrollar, mejorar o conservar la obra pública, como pueden ser trenes, puentes y carreteras, o la adquisición de bienes de capital para la obra pública.

Fausto Hernández, experto en economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas ( CIDE ), explicó que ajustar las finanzas públicas por la vía de disminuir el gasto en inversión pública es un arma de dos filos: por un lado, resulta efectivo para reducir el déficit fiscal, pero por otro, es una medida que le pega al crecimiento económico del país.

Resaltó que establecer el resto del gasto público como una obligación constitucional no permite realizar ajustes a otros rubros, por lo que la inversión pública es la única variable para reducir el déficit fiscal; Es, de hecho, una restricción que heredó el actual secretario de Hacienda, Édgar Amador.

El experto del CIDE advirtió que una reforma fiscal es impostergable, pues una buena administración tributaria no es suficiente.

Temas


Economía
Gobierno

Localizaciones


México

