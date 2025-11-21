Banamex recorta previsión para el PIB de México en 2025 a 0.2%

MONTERREY.-Tras la caída del 0.3% en el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, Banamex redujo su estimación para todo el año a 0.2% desde su estimación previa de 0.4%.

En un análisis, Banamex señaló que las cifras del PIB del tercer trimestre están en línea con su proyección y la estimación oportuna del Inegi publicada hace unas semanas, esto después de haber crecido 0.4% en el segundo trimestre.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum admite menor crecimiento: culpa a aranceles y caída de demanda en EU

Indicó que las revisiones a la baja a las cifras de enero septiembre tienen un efecto aritmético sobre la proyección del año en su conjunto, además de que las cifras del IGAE indican un menor dinamismo que el considerado anteriormente al cierre del tercer trimestre, por lo que ahora estima el crecimiento del PIB para 2025 en 0.2%.

Mencionó que la estimación para 2026 la mantiene en 1.5%. Sobre las cifras de hoy, Banamex consideró que la disminución del PIB se explica por la caída trimestral en la producción industrial, de 1.5%, que fue compensada parcialmente por los crecimientos de 3.5% en el sector primario y de 0.2% en los servicios.

Las perspectivas para los determinantes del crecimiento económico permiten anticipar que éste registrará una recuperación moderada en los próximos trimestres, en un contexto de elevada incertidumbre.