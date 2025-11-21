Banamex recorta previsión para el PIB de México en 2025 a 0.2%

Dinero
/ 21 noviembre 2025
    Banamex recorta previsión para el PIB de México en 2025 a 0.2%
    Fue hoy que se dio a conocer que el retraso del PIB en el tercer trimestre del año obedeció a la caída trimestral de la industria. FOTO: ESPECIAL.

Indicó que para el cuarto trimestre siguen estimando un crecimiento trimestral del PIB de 0.3%

MONTERREY.-Tras la caída del 0.3% en el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, Banamex redujo su estimación para todo el año a 0.2% desde su estimación previa de 0.4%.

En un análisis, Banamex señaló que las cifras del PIB del tercer trimestre están en línea con su proyección y la estimación oportuna del Inegi publicada hace unas semanas, esto después de haber crecido 0.4% en el segundo trimestre.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum admite menor crecimiento: culpa a aranceles y caída de demanda en EU

Indicó que las revisiones a la baja a las cifras de enero septiembre tienen un efecto aritmético sobre la proyección del año en su conjunto, además de que las cifras del IGAE indican un menor dinamismo que el considerado anteriormente al cierre del tercer trimestre, por lo que ahora estima el crecimiento del PIB para 2025 en 0.2%.

Mencionó que la estimación para 2026 la mantiene en 1.5%. Sobre las cifras de hoy, Banamex consideró que la disminución del PIB se explica por la caída trimestral en la producción industrial, de 1.5%, que fue compensada parcialmente por los crecimientos de 3.5% en el sector primario y de 0.2% en los servicios.

Las perspectivas para los determinantes del crecimiento económico permiten anticipar que éste registrará una recuperación moderada en los próximos trimestres, en un contexto de elevada incertidumbre.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


México

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?