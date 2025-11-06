Banxico recorta en 25 puntos base la tasa de interés y la deja en 7.25%

Dinero
/ 6 noviembre 2025
    Banxico recorta en 25 puntos base la tasa de interés y la deja en 7.25%
    La decisión de política monetaria de Banxico se da una semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos ajustó sus tipos de interés por segunda vez para dejarla en un rango de entre 3.75% y 4%. FOTO: ESPECIAL.

Es la tercera vez consecutiva que el banco central mexicano reduce en un cuarto de punto la referencia que sirve para determinar el costo del dinero prestado

CDMX-El Banco de México (Banxico) recortó nuevamente su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para dejarla ahora en 7.25 por ciento, en medio de un débil desempeño de la economía nacional tras la contracción del tercer trimestre.

Se trata de su duodécima reducción a los costos de los créditos desde que inició su ciclo de flexibilización monetaria en marzo del año pasado, cuando la tasa de referencia se situaba en 11.25 por ciento.

“En el tercer trimestre de 2025, la actividad económica presentó una contracción en relación con el segundo trimestre del año” mencionó la Junta de Gobierno de Banxico en su penúltimo anuncio de política monetaria del año, antes de la reunión del 18 de diciembre.

El Producto Interno Bruto de México se contrajo 0.2 por ciento entre julio y septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

La rebaja de tasas de 25 puntos base que llevó a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) esta semana también es vista como otro factor que apoyó una nueva disminución en el costo de los préstamos por parte del banco central del País.

La mayoría de especialistas esperan otra reducción de un cuarto de punto porcentual en la última reunión de política monetaria de Banxico el 18 de diciembre, con lo que la tasa cerraría el año en 7 por ciento.

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, se ha opuesto a las últimas decisiones de recortes, al opinar que Junta de Gobierno no debería precipitarse en bajar agresivamente los tipos de interés hasta tener certeza que la inflación, incluyendo la tasa subyacente, manifieste una clara tendencia a la baja.

Los últimos datos muestran que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó en la primera quincena de octubre más de lo esperado, si bien el índice subyacente permaneció por encima de la meta oficial de un 3 por ciento.

