Blazer se mantiene como la unidad que más produce GM Ramos Arizpe

La Blazer se mantiene como la unidad que más produce el Complejo de General Motors en Ramos Arizpe durante el periodo enero-agosto 2026, asimismo en comparación al mismo periodo del año pasado, creció su producción.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, la producción de la Blazer de enero agosto 2026 fue de 31,744 unidades, cantidad que superó las 28,548 del mismo periodo de 2025.

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La producción de la Blazer EV fue 2,512 unidades (13,805 ene-agosto25), la Equinox EV con 11,581 unidades (55,138 ene-agost25), el Honda Prologue 9,833 unidades (24,575 unidades ene-ago25) y el Optic con 15,080 unidades (11,966 ene-ago25).

La Blazer también es la unidad que más exporta GM Ramos con 30,496 unidades y superó el mismo periodo de 2025 cuando fueron 27,165 unidades, del resto de las unidades, de la Blazer EV se exportaron 2,477 (13,509 ene-ago25), la Equinox EV 13,013 (54,204 ene-ago25) y el Optic 14,467 (11,769 ene-ago25).

STELLANTIS

La producción Crew Cab fue de 83,379 en enero-agosto 2026 (82,654 ene-ago25), la Promaster 41,140 (43,841 ene-ago25), la RAM 1500 con 48,547 unidades (3,036 ene-ago25) y la RAM 4000 con 52,969 (43,040 ene-ago25).

De las exportaciones en ese periodo, de la RAM 1500 se exportaron 160,474 unidades (95,870 unidades y de la Promaster 38,169 (27,084 ene-ago25).