Caen exportaciones de productos agropecuarios mexicanos; entre ellas las ventas de jitomate

CDMX.- El dinamismo que mostraron las exportaciones de los productos que son los más vendidos por México al mundo registraron una caída a consecuencia de diversas medidas que restringen el comercio y de menor dinamismo del exterior.

Productos estratégicos registraron caídas de hasta dos dígitos. Por ejemplo, las ventas a otros países de jitomate, de enero a marzo de 2026 con respecto al mismo período del 2025, tuvieron un retroceso de 23.5%, de acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico) analizados por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

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Las exportaciones de aguacate cayeron 22% en el mismo período; es decir, después de que las ventas en el primer trimestre del 2025 sumaron los mil 245 millones de dólares, para el mismo período de 2026 bajaron a 972 millones de dólares.

En el caso del azúcar las exportaciones disminuyeron en 11.7%, de 568 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, bajaron a 502 millones de dólares en el mismo período de 2026, expuso GCMA.

Esta caída tiene relación con la reducción del cupo de exportación de azúcar que autoriza Estados Unidos a México, que en los últimos años estuvo en 800 mil toneladas, se redujo a 358 mil y para este ciclo 2025-2026 se redujo a 199 mil toneladas.Las berries –fresa y frambuesa fresca o congelada—tuvieron una disminución de las exportaciones de 9.3% en el primer trimestre del 2026 con respecto al mismo período del 2025.

En un comunicado, la firma de consultores dijo que en el caso de las exportaciones de chiles tuvieron una caída de 8% en el mismo período.

Las exportaciones de cerveza disminuyeron 9.3%, mientras que las de tequila subieron 5.9% en el primer trimestre de 2026, con respecto al mismo período del año anterior.

Las exportaciones de carne de bovino y de ganado crecieron 6.8% en el primer trimestre del presente año. Luego de la fuerte caída que tuvieron las exportaciones de ganado por el cierre de las fronteras estadounidenses al ganado mexicano por la existencia del gusano barrenador.

A pesar de la caída de exportaciones de esos importantes agroproductos, de enero a marzo del 2026, las ventas al exterior de los agroalimentos sumaron los 175 mil 586 millones de dólares, lo que significó un 17.9% de crecimiento con respecto al primer trimestre del 2025.

Las importaciones de agroalimentos se incrementaron 18.4% en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo período del año anterior, al llegar a los 176 mil 598 millones de dólares, lo que generó un déficit comercial de mil millones de dólares.