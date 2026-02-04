Caída en producción de empresas afecta a recicladoras de la región sur de Coahuila

Ante la baja en a producción que se presenta en muchas empresas, el director de Productos y Servicios Industriales Santa Mónica, Juan José Cornejo Martínez indicó que les ha disminuido hasta un 50% los desechos que recibían de ellos para reciclarlos.

“Como todos hemos tenido un momento de recesión, estamos un poco estancados a raíz de que muchas empresas han bajado su producción, esto nos afecta a todos los que prestamos un servicio de manera indirecta la industria”, aseguró.

En su caso comentó que reciben cartón, madera, chatarra y plásticos de las empresas, sin embargo, desde noviembre-diciembre del año pasado empezaron a sentir esa baja en la producción de las empresa y con ello esa disminución de hasta un 50% de los desechos que les mandaban.

Agregó que el objetivo de las empresa es generar lo menos que se pueda de basura y por ello, se recicla lo que se puede con la finalidad de no contaminar y no perjudique al medio ambiente, además de que las empresas tienen reglas muy claras en estos temas, con ello también algo que se puede ser un desecho se convierta en algo útil para otro tipo de materiales.

Finalmente Juan José Cornejo dijo que tienen la confianza en que pronto se pueda restablecer esta situación que se presenta por la disminución en la producción de algunas empresas.