Canasta alimentaria de México vuelve a bajar en julio pero mantiene aumentos a tasa anual

Desde mayo de 2026 se ha registrado un decrecimiento en los precios de la canasta alimentaria urbana, pues registró en aquél mes una caída mensual de 1.62 pesos; en junio, la caída mensual fue de 44 pesos. Julio representaría la tercera caída del precio de vida para los hogares mexicanos urbanos.

La canasta alimentaria en el sector urbano bajó 7.65 pesos en julio de 2026, al pasar de 2 mil 553.37 en el sexto mes del año a 2 mil 545.72 en el primer mes de la segunda mitad de 2026, según los datos más recientes de las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos anuales, los aumentos en precios de la canasta alimentaria se mantuvieron por séptima ocasión por encima de los valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que la canasta alimentaria se incrementó 3.8% en el ámbito urbano y el INPC anual fue de 3.1%.

SUBEN LOS PRECIOS DE LA PAPA Y LA CEBOLLA EN EL ÁMBITO URBANO

Los precios de “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar”, la papa y la cebolla aumentaron con impacto en el precio final de la canasta alimentaria, con elevaciones en sus precios de 6.0, 62.3 y 33.6%, respectivamente en julio de 2026.

Cabe destacar que en el rubro “no alimentario”, los servicios de transporte público y “educación, cultura y recreación” aumentaron 8 y 5.9%.

Se destaca que el cálculo de los precios de la canasta alimentaria y no alimentaria obedece al estudio de las Líneas de Pobreza por parte del Inegi que ofrece “un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria”.