Chiles frescos y café tostado, los productos que más se encarecieron en Saltillo
Acuña y Monclova entre las ciudades con mayor variación de precios en el país, de acuerdo con reporte del INEGI
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó a Ciudad Acuña como la ciudad con la mayor variación mensual de precios durante octubre, con un incremento de 2.52%, mientras que Monclova se colocó en la sexta posición a nivel nacional con 1.30%.
A nivel nacional, el INPC registró una variación mensual de 0.36%, cifra inferior a la que registraron las ciudades coahuilenses. En el resto de los municipios de la entidad, Torreón presentó un aumento de 0.93% y Saltillo de 0.18%.
En cuanto a la inflación anual, el promedio nacional se ubicó en 3.57%, mientras que en las ciudades de Coahuila los niveles fueron ligeramente distintos: Ciudad Acuña registró 3.88%, Torreón 3.87%, Saltillo 3.09% y Monclova 2.99%. En conjunto, el estado presentó una variación mensual de 0.98% y una anual de 3.46%.
En octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) —indicador que mide la variación promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares mexicanos— registró un aumento mensual de 0.36%.
Este comportamiento reflejó incrementos en productos y servicios como la electricidad (17.65%), el transporte aéreo (11.29%), los servicios turísticos (8.04%), la cebolla (7.84%) y la carne de res (1.06%), entre otros.
ALZAS Y DISMINUCIONES EN PRODUCTOS
En su comparativo anual, Saltillo reportó las mayores alzas en productos como otros chiles frescos (56.45%), café tostado (42.30%), vísceras de res (29.80%), queso manchego y chihuahua (28.05%), café soluble (25.78%) y queso fresco (20.04%).
También destacaron incrementos en chile serrano (18.15%), queso amarillo (16.47%), moles y salsas (15.74%), verduras envasadas (15.38%), durazno (14.69%), frutas en conservas (14.25%), jamón (12.35%), carne de res (12.26%) y botanas elaboradas con cereales (10.74%).
En contraste, los mayores descensos se registraron en productos básicos como jitomate (-45.89%), limón (-32.34%), azúcar (-27.81%), cebolla (-27.68%), calabacita (-27.65%), papa y otros tubérculos (-24.82%), aguacate (-22.80%), pepino (-22.57%), papaya (-19.66%), melón (-19.43%) y frijol (-14.47%).