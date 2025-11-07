Chiles frescos y café tostado, los productos que más se encarecieron en Saltillo

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó a Ciudad Acuña como la ciudad con la mayor variación mensual de precios durante octubre, con un incremento de 2.52%, mientras que Monclova se colocó en la sexta posición a nivel nacional con 1.30%.

A nivel nacional, el INPC registró una variación mensual de 0.36%, cifra inferior a la que registraron las ciudades coahuilenses. En el resto de los municipios de la entidad, Torreón presentó un aumento de 0.93% y Saltillo de 0.18%.

TE PUEDE INTERESAR: Inflación se desacelera en el mes de octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

En cuanto a la inflación anual, el promedio nacional se ubicó en 3.57%, mientras que en las ciudades de Coahuila los niveles fueron ligeramente distintos: Ciudad Acuña registró 3.88%, Torreón 3.87%, Saltillo 3.09% y Monclova 2.99%. En conjunto, el estado presentó una variación mensual de 0.98% y una anual de 3.46%.

En octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) —indicador que mide la variación promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares mexicanos— registró un aumento mensual de 0.36%.

Este comportamiento reflejó incrementos en productos y servicios como la electricidad (17.65%), el transporte aéreo (11.29%), los servicios turísticos (8.04%), la cebolla (7.84%) y la carne de res (1.06%), entre otros.

ALZAS Y DISMINUCIONES EN PRODUCTOS

En su comparativo anual, Saltillo reportó las mayores alzas en productos como otros chiles frescos (56.45%), café tostado (42.30%), vísceras de res (29.80%), queso manchego y chihuahua (28.05%), café soluble (25.78%) y queso fresco (20.04%).

También destacaron incrementos en chile serrano (18.15%), queso amarillo (16.47%), moles y salsas (15.74%), verduras envasadas (15.38%), durazno (14.69%), frutas en conservas (14.25%), jamón (12.35%), carne de res (12.26%) y botanas elaboradas con cereales (10.74%).

En contraste, los mayores descensos se registraron en productos básicos como jitomate (-45.89%), limón (-32.34%), azúcar (-27.81%), cebolla (-27.68%), calabacita (-27.65%), papa y otros tubérculos (-24.82%), aguacate (-22.80%), pepino (-22.57%), papaya (-19.66%), melón (-19.43%) y frijol (-14.47%).