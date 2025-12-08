Estruendo en la 4T

El sábado pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum festejaba siete años de Morena en la Presidencia, en Michoacán estalló un coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

TE PUEDE INTERESAR: Revienta coche bomba frente a policía comunitaria de Michoacán y deja víctimas

TE PUEDE INTERESAR: FGR abre carpeta de investigación sobre el ‘coche bomba’ en Michoacán

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán