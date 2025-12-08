Estruendo en la 4T

    Estruendo en la 4T
El sábado pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum festejaba siete años de Morena en la Presidencia, en Michoacán estalló un coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

